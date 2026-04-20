Este lunes 20 de abril continúa vigente la promoción exclusiva para los usuarios del Banco BBVA en las salas de Cinemark Hoyts. El beneficio permite acceder a un 2x1 en entradas y un 20% de reintegro en combos seleccionados y menús gastronómicos para funciones premium. La propuesta tiene como objetivo incentivar la compra de tickets de manera digital y está disponible todos los días de la semana.

Descuento en transporte con MODO

Para acceder a estos descuentos, los interesados deben realizar la compra exclusivamente de forma online a través del sitio web oficial de la cadena de cines. El pago debe efectuarse con tarjetas de débito Visa o crédito Visa y Mastercard de la entidad bancaria, procesando la operación mediante la aplicación de MODO o la app del banco.

Detalles del reintegro y límites de la promoción

Una de las características más destacadas de esta acción es que el reintegro del 20% en gastronomía no tiene tope, aplicándose en el momento de la compra sobre los combos seleccionados y menús premium, siempre que exista stock disponible.

El reintegro correspondiente a la operación se verá acreditado en el resumen de cuenta de la tarjeta del BBVA dentro de un plazo de hasta 60 días posteriores a la realización del consumo.

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El reglamento de la promoción establece un límite de máximo dos beneficios por tarjeta, por día y por cliente. Es importante que los usuarios verifiquen la disponibilidad de entradas y combos antes de finalizar la transacción, ya que la oferta está sujeta a la capacidad de las salas y el inventario de los productos gastronómicos.

Restricciones y exclusiones vigentes

El beneficio presenta ciertas exclusiones técnicas y de contenido. La promoción de 2x1 y descuentos no aplica para las siguientes categorías:

- Salas 4D y D-BOX.

- Avant-Premiéres, funciones especiales, festivales y contenido alternativo.

- Primeras funciones del día.

- Tarifas especiales para menores o jubilados.

- Películas con restricciones promocionales impuestas por los distribuidores.

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Asimismo, se informó que esta acción de la cartera de consumo no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes. La vigencia de este acuerdo entre Banco BBVA y Cinemark Hoyts se extenderá hasta el 31 de julio de 2026 inclusive, cubriendo todo el periodo otoñal e invernal para los amantes del cine en Argentina.

GZ / lr