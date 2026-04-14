El Banco Provincia activó para este martes 14 de abril una serie de beneficios exclusivos a través de su billetera digital Cuenta DNI. La promoción principal de la jornada permite obtener un 15% de descuento en las compras realizadas en el mayorista NINI.

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Esta bonificación tiene un tope de reintegro de $20.000 por martes y por persona, el cual se calcula sobre el total de los consumos efectuados durante el día en los locales adheridos.

Para los jubilados que perciben sus haberes a través del Banco Provincia, el beneficio en NINI cuenta con un incentivo adicional. Este grupo de afinidad recibe un 5% de reintegro extra, con un tope específico de $5.000, sumando así una posibilidad de ahorro mayor en sus compras de productos de primera necesidad.

El banco aclaró que quedan excluidas de esta promoción las bebidas con alcohol y los artículos de electrodomésticos.

Supermercados y mercados bonaerenses

Asimismo, este martes rige el descuento del 15% en cadenas de supermercados adheridas, beneficio que también se extiende a los días miércoles. En este caso, el tope de reintegro unificado es de $6.000 por semana y por persona, aplicándose siempre que el monto mínimo de la compra sea de $30.000.

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Es importante destacar que este beneficio es acumulable con la acción de comercios de cercanía, permitiendo optimizar el ahorro semanal.

Otra opción disponible para este martes son las Ferias y Mercados Bonaerenses, donde los usuarios de Cuenta DNI acceden a un 40% de ahorro en los puestos identificados con material publicitario de la promoción. El tope de reintegro para esta categoría es de $6.000 por semana y por persona.

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Esta misma bonificación del 40%, con idéntico tope semanal, rige durante todo el mes para los consumos realizados en buffets y comercios adheridos.

Ahorro en transporte y condiciones de uso

En cuanto a la movilidad, el banco mantiene vigente un beneficio del 100% de ahorro para el pago de viajes en colectivos y subtes utilizando la tecnología NFC a través de la aplicación.

Esta promoción, disponible solo para dispositivos Android con tarjetas Visa Débito vinculadas, tiene un tope mensual de $10.000 para cada tipo de transporte. El reintegro por estos consumos se ve reflejado en la caja de ahorro del usuario en un plazo de 20 a 30 días.

Todas las promociones mencionadas requieren que el pago se efectúe mediante la funcionalidad "Pago Clave DNI" o código QR de la aplicación, utilizando dinero en cuenta.

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La entidad financiera reiteró que los beneficios no aplican para pagos realizados con el código QR de Mercado Pago u otras billeteras, ni para compras abonadas con tarjetas de crédito o transferencias directas. El reintegro para las compras comerciales suele acreditarse dentro de los 10 días hábiles posteriores al consumo.

GZ / lr