En el calendario de descuentos de Cuenta DNI para abril destaca el beneficio en ferias y mercados bonaerenses, una de las opciones de ahorro más potentes de la billetera digital de Banco Provincia. La promoción consiste en una bonificación del 40% en las compras realizadas en puestos adheridos, los cuales deben estar identificados con material publicitario de la campaña.

El tope de reintegro unificado se fijó en $6.000 por semana y por persona. Según las condiciones de la entidad, el término "unificado" implica que el límite aplica sobre el total de las compras realizadas por cuenta durante cada semana (comprendida entre lunes y domingo) en todos los puestos que participan de la promoción. Para alcanzar el beneficio máximo de $6.000 en una sola semana, un usuario debería realizar consumos por un total de $15.000. Si la compra es de $2.000, el reintegro será de $800, mientras que en una operación de $20.000, el tope actuará limitando la devolución a los citados $6.000.

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La promoción es válida para la venta minorista y el reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a la aplicación dentro de los 10 días hábiles posteriores a la realización de la compra. Es fundamental que el pago se efectúe mediante el uso de la aplicación Cuenta DNI, ya sea a través de la lectura de código QR o mediante la opción de Clave DNI, siempre utilizando dinero en cuenta. La entidad aclaró que este beneficio es acumulable con otras promociones que puedan estar vigentes el mismo día, potenciando la capacidad de compra de los usuarios.

Exclusiones técnicas y condiciones

El Banco Provincia estableció criterios estrictos para la aplicación de este descuento. La promoción no aplica a pagos realizados mediante transferencia, envío de dinero, o compras abonadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, ni con tarjetas de Visa Débito. Asimismo, se aclaró que el beneficio no tiene validez si se utiliza el código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales similares, limitando la operación exclusivamente al ecosistema propio de la aplicación del banco público bonaerense.

Un requisito indispensable para acceder a la bonificación es no registrar atrasos en el pago de las obligaciones con el Banco Provincia. La entidad especificó que el beneficio no aplicará a aquellos clientes que se encuentren en situación de mora. Además, el descuento promocionado se aplica sobre el precio de contado, en cumplimiento con las resoluciones del Ministerio de Producción de la Nación y la Secretaría de Comercio, garantizando transparencia en la formación del precio final en el puesto de feria.

Este esquema de ahorro está vigente todos los días de abril de 2026, lo que permite a los consumidores habituales de las ferias itinerantes y mercados fijos de la provincia de Buenos Aires distribuir sus consumos a lo largo de la semana. Los puestos participantes se encuentran distribuidos en diversas localidades, permitiendo que el beneficio alcance tanto al Área Metropolitana como al interior de la provincia.

El impacto del "ahorro unificado" semanal

La gestión del presupuesto familiar bajo la modalidad de "tope unificado" obliga al consumidor a realizar un seguimiento de sus gastos acumulados. En caso de superar ese monto de devolución en una sola jornada, las compras subsiguientes en otros puestos adheridos durante la misma semana no generarán nuevos créditos hasta que comience el lunes siguiente.

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Esta dinámica de consumo se consolidó en los mercados bonaerenses como una herramienta de defensa ante la inflación en el rubro alimentos. Los usuarios suelen priorizar la compra de carnes, frutas y verduras en estos puntos de venta para aprovechar el margen del 40%, que supera los descuentos habituales en supermercados de cadena. La agilidad en el pago mediante QR o Clave DNI facilita la transacción en entornos de feria, donde la digitalización del dinero permitió reducir el uso de efectivo.

La vigencia de esta medida durante todo el mes de abril refuerza la política de fomento al consumo minorista en sectores de la economía social y mercados regionales.

GZ / lr