El consumo de proteína animal en la Argentina atraviesa un proceso de reconfiguración forzada por la pérdida del poder adquisitivo. Este martes 17 de marzo, la dinámica de compra en las carnicerías de barrio y establecimientos de cercanía no responde a la tradición del asado del domingo, sino a la disponibilidad de promociones bancarias y reintegros digitales. Las entidades financieras, encabezadas por el Banco Ciudad con su app Buepp y el Banco Nación a través de BNA+, consolidaron beneficios específicos para intentar sostener los niveles de venta en un rubro que sintió el impacto de la inflación en el primer bimestre del año.

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La estrategia de las billeteras virtuales busca capturar al consumidor que segmenta su compra mensual. Según los últimos reportes de consumo minorista, el "Efecto Martes" se consolidó como una tendencia donde el cliente de cercanía posterga la adquisición de cortes vacunos, aviares o porcinos hasta la aparición de los descuentos por QR. Hoy, pagar con estas herramientas permite obtener devoluciones que, en algunos casos, alcanzan el 30% del valor del ticket, un incentivo crítico para los hogares que buscan estabilizar el gasto en la canasta básica alimentaria.

El Banco Ciudad, a través de su billetera digital Buepp, mantiene vigente un descuento del 30% en comercios de barrio adheridos, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías. Esta promoción tiene un tope de reintegro mensual de $15.000 por cliente. El beneficio es directo y se acredita en la cuenta del usuario, lo que fomenta la recurrencia en locales que, de otra forma, verían reducida su clientela habitual ante la suba estacional de los precios de la hacienda en pie que se trasladó al mostrador en las últimas semanas.

Billeteras virtuales y topes de reintegro para hoy

Por su parte, el Banco Provincia sostiene su presencia territorial con Cuenta DNI. Para este martes, la aplicación ofrece un 20% de ahorro en comercios de barrio, un beneficio que rige de lunes a viernes y que cuenta con un tope unificado de $6.000 por persona y por semana. Esta capilaridad en el conurbano y el interior bonaerense permite que las carnicerías de barrio compitan en precio con las grandes cadenas de supermercados, que suelen tener acuerdos de volumen distintos, pero menos beneficios directos para el consumidor final.

Otras entidades se sumaron a la pelea por los pagos digitales en el sector de frescos. El Banco Columbia, integrando la plataforma MODO, ofrece un 15% de reintegro en compras seleccionadas con un tope mensual de $8.000. La proliferación de estos incentivos digitales es una respuesta a la caída del consumo de carne vacuna, que según datos sectoriales, busca un piso de equilibrio en este marzo de 2026 mediante la migración hacia cortes más económicos o la compra programada bajo regímenes de descuento bancario.

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Las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB) de la Ciudad de Buenos Aires también forman parte del mapa de ahorro para este martes. Los puestos de venta de carne, productos de granja y pescadería en estas ferias ofrecen un 30% de descuento adicional para quienes abonen con tarjetas de débito y crédito del Banco Ciudad a través de aplicaciones móviles. Esta modalidad no solo beneficia al consumidor, sino que asegura un flujo de caja constante para los feriantes que operan en los distintos barrios porteños de forma rotativa.

GZ / lr