El Banco Provincia puso en marcha una nueva jornada de beneficios para los usuarios de su billetera digital Cuenta DNI este lunes 13 de abril. La entidad financiera confirmó que durante todos los lunes del mes rige un ahorro del 10% en las sucursales adheridas de la cadena de supermercados DIA.

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Esta promoción se destaca por no tener tope de reintegro, lo que permite a los clientes obtener una devolución proporcional a cualquier monto de compra que realicen.

La condición fundamental para acceder a este beneficio es realizar el pago a través de la funcionalidad "Pago Clave DNI" directamente desde la aplicación y con dinero en cuenta.

El banco aclaró que el ahorro no aplica para pagos efectuados mediante códigos QR de otras billeteras como Mercado Pago, ni para compras abonadas con tarjetas de crédito o débito físicas. El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta dentro de los 10 días hábiles posteriores al consumo.

Ahorros en comercios de barrio y librerías

En paralelo, este lunes también se encuentra vigente el descuento del 20% para compras en comercios de cercanía de diversos rubros, a excepción de las grandes cadenas de supermercados. Esta promoción tiene un tope de reintegro unificado de $5.000 por semana y por persona.

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El beneficio es válido de lunes a viernes y requiere que el pago se realice mediante QR, Clave DNI o link de pago, siempre utilizando el saldo disponible en la aplicación.

Para quienes busquen adquirir material de lectura o textos escolares, el Banco Provincia ofrece un 10% de ahorro en librerías adheridas. Este beneficio, válido para los días lunes y martes hasta el 30 de abril inclusive, tampoco tiene tope de reintegro.

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Al igual que en los casos anteriores, la promoción es exclusiva para la venta minorista y el descuento se aplica sobre el precio de contado, excluyendo las transferencias directas o el uso de tarjetas de crédito.

Restricciones y ejemplos de reintegro

La entidad bancaria enfatizó que ninguno de estos beneficios alcanza a los clientes que registren atrasos en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia. Asimismo, se recordó que las promociones están orientadas exclusivamente al consumo familiar.

En el caso del descuento en supermercados, si un cliente realiza una compra de $90.000, recibirá una devolución de $9.000 en su cuenta, ejemplificando la ausencia de un techo máximo para el reintegro en esa categoría.

Para el beneficio del 20% en comercios adheridos, el tope semanal de $5.000 es unificado. Esto significa que si una persona gasta $60.000 en total entre el lunes y el viernes en distintos puestos participantes, el reintegro máximo será de $5.000.

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Los usuarios pueden consultar la nómina completa de los locales y librerías que forman parte de estas promociones a través del sitio web oficial de la institución, donde se detalla la ubicación de cada establecimiento por localidad.

GZ / lr