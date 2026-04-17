La plataforma de pagos MODO mantiene vigentes diversos beneficios para el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 en estaciones de servicio. A través de convenios con los bancos Comafi, Ciudad y Supervielle, los conductores podrán obtener devoluciones en sus cargas de combustible y compras en tiendas adheridas de YPF, Shell y Axion, siempre que utilicen el pago mediante código QR o tecnología NFC desde las aplicaciones móviles habilitadas.

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Para este sábado, el Banco Comafi ofrece descuentos exclusivos en tiendas físicas de YPF. Los clientes de la Cartera Único que utilicen tarjetas Visa Signature o Mastercard Black acceden a un 20% de reintegro con un tope de $10.000 por usuario y por semana.

Para las carteras Premium y Platinum, el ahorro es del 20% con un tope de $8.000, mientras que los segmentos Global y Classic cuentan con un 10% de devolución y un techo de $5.000 semanales.

Los clientes del Banco Ciudad y Buepp podrán aprovechar un 10% de reintegro en YPF

Promociones para el domingo en Shell, YPF y Axion

Durante el domingo, la oferta de beneficios se amplía a otras banderas y entidades. Los clientes del Banco Ciudad y Buepp podrán aprovechar un 10% de reintegro en YPF, Shell y Axion con tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de MODO.

Esta promoción tiene un tope de $10.000 mensuales por usuario y el dinero se acredita en la cuenta del cliente en un plazo de 45 días. Adicionalmente, el Banco Ciudad ofrece un 5% de reintegro extra en combustible con un tope de $5.000 por mes.

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Por su parte, el Banco Supervielle sumó durante este mes de abril un 10% de ahorro para consumos realizados los domingos en estaciones de servicio adheridas.

El beneficio es exclusivo para pagos efectuados con tarjeta de débito Visa a través de MODO, con un tope de reintegro de $10.000 por usuario por mes. En este caso, el plazo para ver reflejada la acreditación del dinero en la cuenta es de 30 días.

La petrolera Shell también cuenta con promociones segmentadas

Beneficios específicos en Shell con Banco Comafi

La petrolera Shell también cuenta con promociones segmentadas para los usuarios del Comafi los días domingos. Quienes pertenezcan a la Cartera Único y abonen con tarjetas Visa Signature, Mastercard Black o débito Visa, recibirán un 20% de reintegro con un tope de $10.000 por semana. Para los usuarios Premium y Platinum, el reintegro se mantiene en el 20% pero con un tope de $8.000 semanales.

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Finalmente, los clientes de las carteras Ahorro, Global y Classic del Banco Comafi acceden los domingos a un 10% de ahorro en las tiendas físicas de Shell, con un tope de $5.000 por semana. En todos los casos mencionados para esta entidad, la modalidad de uso requiere el escaneo del código QR presencial y la bonificación se acredita directamente en la cuenta vinculada del Banco Comafi.

GZ / lr