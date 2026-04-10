La inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 3,0% en marzo de 2026, acumulando un 8,9% en el primer trimestre. Dentro de este escenario, el rubro Educación con 8,6% y Transporte con 6,0%, registraron las variaciones más significativas, según indicaron en el último informe del Instituto de Estadísticas y Censos de CABA (IDECBA).

La inflación de CABA fue de 3% en marzo, con fuerte impacto de alimentos

Este comportamiento se explicó principalmente por los aumentos en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, sumado a los ajustes en el valor del boleto de colectivo urbano.

El impacto de los combustibles fue determinante para que la agrupación de bienes mantuviera una presión constante sobre el índice general. Según los datos del IDECBA, el incremento en los surtidores se trasladó de manera directa al costo de vida de los residentes porteños, siendo uno de los componentes de mayor incidencia en el rubro junto con la actualización de las tarifas de los servicios de transporte.

Por estacionalidad, el Educación aumentó 8,6%, con una incidencia de 0,42 puntos porcentuales, como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de educación formal.

En el segmento de Alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba promedio fue del 2,6%. El principal motor de este incremento fue el rubro Carnes y derivados, que anotó un salto del 6,3%.

Público infiel y una inflación que no para: el nuevo mapa del consumo

Este aumento en las carnicerías fue el dato más relevante de la canasta alimentaria, superando por amplio margen al promedio general de la división y convirtiéndose en el principal factor de presión para el gasto en los hogares.

El comportamiento de la canasta alimentaria y las carnes

Dentro de los alimentos y bebidas, el reporte oficial destacó una suba de 2,6%, contribuyendo con 0,45 puntos porcentuales a la variación mensual del Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de Carnes y derivados (6,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en Pan y cereales (2,0%) y Leche, productos lácteos y huevos (2,1%)

Los precios de alimentos y bebidas comenzaron abril de 2026 con una baja de 0,4%

Por el contrario, algunos productos de la canasta básica mostraron una tendencia a la baja, lo que evitó que el rubro alimentos tuviera un impacto aún mayor.

Las verduras, tubérculos y legumbres sufrieron una caída del 3,3%, mientras que las frutas descendieron un 1,8%. Estas bajas estacionales compensaron parcialmente la fuerte dinámica alcista de los cortes cárnicos.

Los servicios regulados y el peso del transporte

El transporte no solo se vio afectado por los combustibles, sino que formó parte de un fenómeno más amplio de subas en los precios regulados. Esta agrupación, que incluye servicios con tarifas controladas o estacionales, escaló un 6,5% en marzo.

El informe del IDECBA resaltó que este grupo estuvo liderado por Educación y Transporte, dos sectores clave para la organización de los gastos mensuales de las familias.

Vouchers Educativos 2026: quiénes pueden acceder y hasta cuándo hay tiempo

En términos interanuales, la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza del 31,4%, mientras que Educación trepó al 32,7% y Transporte registró un incremento del 36,4%, todos respecto a marzo del año anterior.

Estos números reflejan que el transporte, empujado por los combustibles, fue uno de los sectores que más se encareció en el último año, superando la inflación general del 32,1% registrada en el territorio porteño.

GZ / lr