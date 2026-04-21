Las bolsas rebotan y el petróleo afloja, mientras la AIE advierte por una crisis energética sin precedentes

Las bolsas globales rebotaron este martes 21 de abril mientras el petróleo cedía levemente y se mantenía cerca de los US$95 por barril. El mercado volvió a mostrar algo más de apetito por riesgo ante la expectativa de nuevas conversaciones entre Irán y Estados Unidos, aunque la Agencia Internacional de la Energía advirtió que el conflicto ya desató la peor crisis energética de la historia.

El petróleo se dispara por la tensión en Medio Oriente y golpea a las bolsas globales

La rueda dejó una foto de alivio parcial. Según Reuters, las acciones subieron a escala global a medida que mejoró el ánimo por la posibilidad de negociaciones entre Washington y Teherán en Pakistán antes del vencimiento de una tregua de dos semanas. En paralelo, el índice MSCI All Country avanzó 0,15%, mientras los futuros bursátiles de Estados Unidos operaban con mejoras de entre 0,5% y 0,6%, en una señal de que los inversores empezaron a recomponer posiciones después de varias jornadas dominadas por la aversión al riesgo.

En ese contexto, el petróleo corrigió levemente. El Brent bajó alrededor de 0,5% y se movió en torno de los US$94,94 por barril, todavía en una zona alta si se la compara con los valores previos a la escalada bélica. El descenso mostró que el mercado comenzó a descontar una eventual descompresión diplomática, pero sin dar por cerrada la crisis. La clave sigue siendo el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca de una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Rebote en acciones, con la tecnología otra vez al frente

El alivio no respondió solo a la geopolítica. Reuters remarcó que el renovado entusiasmo por la inteligencia artificial volvió a sostener el apetito por riesgo, después de que Amazon anunciara una inversión de hasta US$25.000 millones en Anthropic. Ese movimiento ayudó a devolver al centro de la escena el llamado trade de IA, que había quedado parcialmente eclipsado por la guerra en Medio Oriente.

La mejora se vio con claridad en Asia, donde el Kospi de Corea del Sur alcanzó un máximo histórico, y también en Europa, aunque con un tono más cauto.

En la región, el STOXX 600 apenas logró inclinarse a terreno positivo gracias al empuje de tecnológicas como ASML y SAP, que compensaron las caídas en farmacéuticas y empresas de defensa. La lectura de fondo es que Europa sigue siendo más vulnerable que Estados Unidos a un shock prolongado en energía y costos de importación.

La diplomacia mejora el humor, pero no despeja la incertidumbre

Pese a la reacción favorable de los mercados, la situación política siguió siendo frágil. Las expectativas de nuevas conversaciones entre Irán y Estados Unidos mejoraron el humor de los inversores, pero la negociación todavía no aparecía plenamente confirmada del lado iraní. Esa incertidumbre ayudó a explicar por qué el petróleo no cayó con más fuerza y por qué el dólar siguió captando parte de la demanda de refugio.

En otras palabras, el mercado compró alivio, pero no normalidad. La posibilidad de una mesa de diálogo en Islamabad alcanza por ahora para descomprimir el precio de los activos más castigados, aunque no borra el riesgo de una nueva escalada. La experiencia de las últimas semanas dejó una señal clara: cada avance diplomático genera un rebote en bolsas y una corrección en crudo, pero cada tropiezo vuelve a encender la cobertura en energía, dólar y refugios defensivos.

La advertencia de la AIE: “la mayor crisis de la historia”

A la par del rebote bursátil, el frente energético sumó una alarma de peso. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, afirmó que la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel está creando “la mayor crisis de la historia” en materia energética.

Según Reuters, Birol sostuvo que el actual shock combina el impacto sobre petróleo y gas con los efectos que todavía arrastra Europa por la guerra entre Rusia y Ucrania.

El mensaje de la AIE refuerza la idea de que la tensión geopolítica sigue siendo el principal determinante del mercado energético global. El bloqueo del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz golpea un corredor clave para el comercio mundial de crudo y GNL, y por eso el organismo ya había acordado en marzo la liberación récord de 400 millones de barriles de reservas estratégicas para amortiguar la suba de precios.

Esa combinación explica la dinámica actual de los mercados: por un lado, la esperanza de una negociación y el regreso del entusiasmo tecnológico apuntalan a las acciones; por el otro, la persistencia de un barril en torno de US$95 y la advertencia de la AIE recuerdan que el riesgo inflacionario global sigue muy vigente. La tregua financiera existe, pero todavía descansa sobre un equilibrio inestable entre diplomacia, energía y expectativas de crecimiento.

Fuentes: Reuters, AIE, AFP / lr