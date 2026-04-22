El Riesgo País de Argentina alcanzó los 535 puntos básicos en una jornada de volatilidad financiera

El Riesgo País de Argentina cerró este miércoles 22 de abril de 2026 en 535 puntos básicos, según los registros proporcionados por Rava Bursátil. Este valor refleja una jornada de operaciones donde el índice osciló entre un mínimo y un máximo de 533 y 535 unidades, respectivamente, manteniendo la atención de los inversores ante el contexto económico vigente.

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Al finalizar la rueda bursátil de este miércoles 22 de abril de 2026, el indicador de Riesgo País, que mide la sobretasa que Argentina debe abonar por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos para financiarse, se ubicó en 535 puntos básicos, confirmando la cotización de cierre reportada por Rava Bursátil.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante el transcurso de la última semana, el indicador ha mostrado fluctuaciones que responden a la dinámica diaria de los activos de deuda soberana. Según los datos históricos de Rava Bursátil, el lunes 20 de abril el índice cerró en 526 puntos básicos, tras haber registrado un valor de 519 puntos durante la jornada anterior.

Posteriormente, el martes 21 de abril, el indicador exhibió una tendencia ascendente al situarse en los 533 puntos básicos al cierre. Este movimiento al alza se mantuvo durante la jornada presente del miércoles 22 de abril, donde el índice alcanzó las 535 unidades, completando así un trayecto de incremento en los últimos días hábiles.

La trayectoria observada refleja la sensibilidad del mercado ante diversas variables macroeconómicas. La estabilidad o el movimiento de este índice es seguido de cerca por analistas y participantes del mercado, dado que constituye una referencia fundamental sobre la percepción global respecto a la capacidad de cumplimiento de las obligaciones de deuda por parte del Estado argentino.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es el índice de Riesgo País de Argentina (conocido técnicamente como EMBI+), una medición desarrollada por la entidad financiera JP Morgan. Este indicador es uno de los parámetros más consultados en el ámbito financiero local, ya que funciona como un termómetro de la confianza de los mercados internacionales hacia la solvencia del país.

En términos conceptuales, este índice mide la diferencia —o sobretasa— que los bonos soberanos argentinos deben pagar respecto a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales se consideran activos libres de riesgo. A mayor puntaje del índice, mayor es el costo financiero que Argentina debe afrontar cuando busca emitir deuda en los mercados de capitales extranjeros.

Los inversores, las empresas y los diversos actores económicos analizan diariamente este dato para la toma de decisiones financieras y estratégicas. La variación del Riesgo País sintetiza, en un valor numérico, la valoración que el mercado hace sobre la capacidad de pago del país y el escenario político-económico, actuando como un puente entre la realidad doméstica y las condiciones de financiamiento externo.