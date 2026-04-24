Un aumento de casos de gusano barrenador en México amenaza el comercio con EE.UU.

La propagación de un parásito mortal que afecta al ganado se está acelerando en México, lo que probablemente prolongue la suspensión impuesta por Estados Unidos sobre los envíos de animales vivos y reduzca aún más el suministro de carne de vacuno.

Este mes se han registrado casi 700 casos de la mosca del barrenadora del Nuevo Mundo en México, y casi el 40% de esos casos se detectaron en la semana que finalizó el 2 de abril, según el Departamento de Agricultura de EE.UU. El país ha mantenido en gran medida la suspensión de las importaciones de ganado vivo procedente de su vecino del sur desde el otoño pasado para evitar la propagación de la enfermedad.

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“La aceleración de la propagación limita la visibilidad sobre cuándo podrían reanudarse las importaciones de ganado”, afirmó Brian Vaccaro, director general de Raymond James. “Persiste el riesgo de que, con el tiempo, la enfermedad se propague a Texas, lo que podría restringir el movimiento de ganado y ejercer una presión creciente sobre el suministro”.

Los envíos desde México, que históricamente ascendían a alrededor de un millón de animales al año, habían contribuido a sostener el suministro de carne de vacuno en EE.UU. ante la reducción del ganado del país. La pérdida de este comercio ha añadido presión a la cadena de suministro estadounidense, mientras productores de carne de vacuno como Tyson Foods Inc., Cargill Inc. y JBS NV han cerrado recientemente sus plantas. Los precios de la carne de vacuno al consumidor en EE.UU. se mantienen cerca de máximos históricos.

La secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins, declaró a finales de marzo que el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) estaba “evaluando una posible estrategia de reapertura gradual” para reanudar el comercio. La agencia intentó una reapertura gradual el verano pasado, que fue efímera, ya que el parásito siguió propagándose. Los últimos casos detectados —incluso en estados como Nuevo León, que se encuentra a apenas unos 100 km de la frontera con EE.UU.— sitúan a “Texas directamente en el punto de mira”, afirmó el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, en un comunicado.

La reanudación de ese comercio es “probablemente el cambio a corto plazo más importante que podría producirse en toda esta ecuación de oferta y demanda de carne de vacuno”, declaró el director ejecutivo de JBS USA, Wesley Filho, en una conferencia sobre resultados celebrada a finales de marzo.

Los ganaderos estadounidenses, que venden animales a los mataderos, también están bajo presión. Lubbock Feeders, un ganadero de Texas con 70 años de antigüedad que ha obtenido la mayor parte de su ganado de México, anunció a principios de este año que cerraría.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. ya prevé que el sacrificio de ganado en México aumente un 5% este año debido a la pérdida del mercado de exportación estadounidense, lo que suavizará los precios minoristas mexicanos y favorecerá un mayor consumo. La producción de carne de vacuno del país está prevista que alcance un máximo histórico este año, según el USDA. La presidenta Claudia Sheinbaum también anunció el otoño pasado que el gobierno invertiría 700 millones de pesos en la producción cárnica.

“Una vez construidas las instalaciones, creo que la lógica económica dictará que deben mantenerlas en funcionamiento, por lo que preveo que la mayor parte de ese ganado se quedará allí”, afirmó Arlan Suderman, economista jefe de materias primas de StoneX Group.