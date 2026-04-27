El petróleo aumenta ante el estancamiento de negociaciones de paz entre EEUU e Irán

El petróleo subió después de que los esfuerzos para reanudar las conversaciones de paz sobre la guerra con Irán se estancaran, dejando el estrecho de Ormuz casi intransitable y prolongando la disrupción del suministro que ha sacudido a los mercados globales.

El Brent avanzó hasta un 3% a US$108,50 por barril y el West Texas Intermediate se acercó a US$97, antes de recortar parte de las ganancias después de que Axios informara que Teherán ofreció a Estados Unidos una nueva propuesta para reabrir el Estrecho. Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump canceló un viaje planificado de sus principales enviados a Pakistán, que media en las conversaciones, mientras Irán dijo que no negociará si está siendo amenazado.

El alto al fuego se ha mantenido ampliamente desde principios de abril, pero los bloqueos marítimos tanto de Estados Unidos como de Irán han reducido el tránsito diario por el estrecho de Ormuz a casi cero. El shock de suministro ha restringido la oferta de crudo, combustibles, gas natural y fertilizantes, elevando preocupaciones sobre una crisis inflacionaria.

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“El mundo está viviendo con barriles prestados y tiempo prestado hasta que el estrecho de Ormuz reabra”, dijo Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB AB en Oslo. “Las alarmas sonarán con fuerza si el Estrecho no reabre durante mayo. Una recesión global está garantizada si no se reabre a tiempo”.

Irán ofreció a Estados Unidos, a través de mediadores paquistaníes, una propuesta para reabrir el Estrecho y terminar la guerra, con conversaciones nucleares aplazadas para una etapa posterior, informó Axios, citando a personas no identificadas, incluido un funcionario estadounidense. Se espera que Trump mantenga una reunión el lunes con su equipo de seguridad nacional y política exterior para discutir el estancamiento.

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El presidente estadounidense dijo el sábado a sus enviados Jared Kushner y Steve Witkoff que omitieran el viaje a Pakistán, y luego señaló a periodistas que Irán “ofreció mucho, pero no lo suficiente”. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que su país no participará en “negociaciones impuestas bajo amenazas o bloqueo”.

Cuanto más tiempo permanezca cerrado Ormuz, más tendrá que ajustarse el consumo a la baja para alinearse con una caída de al menos un 10% en la oferta, según operadores. Una pérdida de 1.000 millones de barriles ya es prácticamente segura, más del doble de las reservas de emergencia liberadas por los gobiernos tras el conflicto.

La llamada destrucción de demanda, como la reducción de vuelos por parte de aerolíneas, probablemente se extenderá.