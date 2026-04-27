Acciones argentinas rebotan con fuerza, pero caen los bonos en medio de la tensión global

Las acciones y ADRs de empresas argentinas tienen un fuerte repunte este lunes 27 de abril mientras que la mayoría de bonos cotizan a la baja, en una rueda condicionada por una nueva caída de Wall Street y la cautela global ante la falta de definiciones sobre el conflicto en Medio Oriente.

Si bien el alto el fuego frenó la mayor parte de los combates en Medio Oriente, los mercados siguen centrados en el estrecho de Ormuz, cerrado al tráfico marítimo y transitado casi exclusivamente por buques que transportan petróleo y gas, lo que aún genera tensión e incertidumbre.

Bajos ingresos: 4 de cada 10 argentinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Así, los ADRs cotizan con un alza generalizada liderados por Cresud (3,1%), Edenor (2,2%) y Banco Macro (1,6%). Las que más caen son Tenaris (0,5%) y Central Puerto (0,3%).

En Wall Street, los bonos caen hasta 1,1% en Wall Street, encabezados por el AL41D, mientras que el GD30D cae 0,5%. En ese contexto, el riesgo país avanza 1,8% hasta los 567 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. La semana pasada el indicador cerró en 557 puntos.

El S&P Merval abre la semana con un alza de 1,4% a 2.880.389,37 puntos. Medido en dólares también sube y llega a los 1.906,39 puntos. En ese contexto, los papeles líderes que más suben son: Cresud (4%), BBVA (2,4%) e IRSA (2,1%).

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 27 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA), con un aumento de $10 respecto a la jornada anterior. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.411, con una suba de $12 respecto a la jornada del viernes.

El dólar volvió a subir y terminó la semana en $1.420

El dólar Blue cotiza en la jornada de este lunes a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, sin subas respecto al cierre de la semana pasada. Por el lado del MEP, opera a $1.449, con una suba de $11 respecto al cierre del viernes pasado. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.506 subiendo $11 respecto al cierre de la semana anterior.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,01%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,17%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,02% a la baja.

Es en este contexto que el barril Brent sube 2%, hasta los US$ 101 el barril, mientras que el crudo WTI de EEUU aumenta 1%, ubicándose en US$ 95,72.

Por su parte, en Europa, el Euro Stoxx cae 0,02%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,14% y el CAC francés acompaña con 0,12%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,12%.

En Asia, la mayoría de los mercados cerraron al alza. Si bien el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,20%, la bolsa de Shanghái aumentó 0,16%, mientras el Kospi surcoreano saltó 2,15% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,97%.

Ante una nueva licitación del Tesoro

El viernes pasado, el Tesoro anunció las condiciones de la licitación de esta semana, prevista para el martes, en la que enfrenta vencimientos por $7,9 billones.

Desde Max Capital destacan que en el tramo en pesos, "el Tesoro ofrece una nueva Lecap corta con vencimiento en jun-26, un Boncer con vencimiento en sep-28, un bono TAMAR con vencimiento en ago-28, un instrumento dólar-linked con vencimiento en sep-26 y un nuevo bono dual con vencimiento en jun-29, que paga el máximo entre la tasa promedio TAMAR del período y la inflación, un tipo de instrumento que viene operando barato en el mercado".

Respecto a los instrumentos en dólares, comentan que se ofrecerán el Bonar27 y Bonar28, "con una emisión máxima inicial de US$ 350 millones cada uno en la primera vuelta".

Para cerrar, desde la empresa de asesoría financiera aseguran que habrá una segunda vuelta el miércoles, "elevando el monto potencial total hasta US$ 450 millones por bono (US$100 millones adicionales por bono)".

La balanza turística volvió a ser deficitaria en marzo, según el INDEC

La balanza turística marcó un saldo negativo de 552 mil turistas en marzo de 2026. Ingresaron 509,6 mil desde el exterior a la Argentina y salieron 1,06 millones residentes, lo cual implica un crecimiento de 6,3% y una caída de 19,9%, respectivamente, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En el análisis, el INDEC marca que el 21,3% del turismo receptivo provino de Europa, Estados Unidos y Canadá (15,6%), y Brasil (15%).

Sobre los viajes de los argentinos, el INDEC registró que el 77% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes y los principales destinos fueron Brasil (38,2%), Uruguay (13,9%) y Chile (13,5%)”.

FN / lr