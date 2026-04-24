El dólar volvió a subir y terminó la semana en $1.420

Pareciera que la pax cambiaria esta llegando a su fin. Tras varias semanas de calma financiera, el dólar comienza a despertar. Así lo reflejan los números de la City porteña, donde el dólar oficial cotiza en $1420, reflejando un aumento del 2% respecto al cierre del viernes 17 de abril.

Matías Olivero Vila por la carga impositiva en créditos: "Entre el 48% y el 60% de una tasa son impuestos"

Este aumento, que en los papeles parece menor, en realidad explica una suba de $30 respecto al valor de la semana pasada, lo que implica una fuerte suba respecto a lo visto semanas atrás.

Lo dólares financieros parecen correr con la misma suerte: El dólar blue cotiza a $1420, con una suba de $10 sobre el cierre de la semana pasada. Este aumento también corta con semanas de calma cambiaria en el mercado paralelo.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.399, con un aumento de $7 respecto a la jornada de ayer. De esta manera alcanzó su nivel más alto desde el 13 de marzo y quedó muy por encima de los $1364 que registró el viernes pasado.

Por el lado del MEP, operó a $1.438, con una suba de $26 respecto al cierre del viernes pasado. El contado con liquidación (CCL) llegó a $1.495 subiendo $33 respecto al cierre de la semana anterior.

Factores que explican esta suba

Nicolás Parreira, economista y director de Asesoría Financiera, explica las causas detrás de esta suba del dólar: "El reciente movimiento del dólar oficial no es casual, sino parte de una ingeniería financiera que el Estado viene aplicando. En la última semana se observó un ajuste cercano a los 30 pesos, explicado por dos factores centrales".

"Por un lado, la necesidad de que el tipo de cambio acompañe la inflación para evitar nuevos atrasos. Por otro, la estrategia oficial de combinar una baja de tasas con un manejo más flexible de los encajes, con el objetivo de impulsar el crédito y sostener la demanda de pesos sin trasladar esa dinámica a mayores presiones inflacionarias", comenta.

Lemon elimina el 30% en pagos internacionales con dólares digitales y apuesta a la expansión cripto

Respecto al rol del Banco Central, Parreira asegura que la entidad monetaria está utilizando activamente las palancas de liquidez. "Reduce tasas para abaratar el financiamiento —y facilitar la refinanciación de deudas, en un escenario donde la mora de los hogares trepó al 10,6% en el último trimestre— y, al mismo tiempo, flexibiliza el esquema de encajes: redujo la integración mínima al 65% y amplió la posibilidad de utilizar títulos públicos para cumplir con esos requisitos".

"Este enfoque permite que el tipo de cambio se deslice de manera gradual, sin saltos bruscos, pero preservando cierto nivel de competitividad externa", agrega.

Para cerrar destaca: "De cara a las próximas semanas, es esperable que continúen las correcciones graduales, en línea con la inflación mensual, acompañadas por intervenciones puntuales para ordenar el ritmo. No se trata de una señal de alarma, sino de un ajuste necesario dentro de un esquema que busca que el dólar oficial deje de estar “pisado” y empiece a comportarse como un precio más de la economía, sensible a la oferta y la demanda de divisas.

Fuerte volumen de operación

Salvador Vitelli, Head of research de RomanoGroup, comentó en su cuenta de X: "Se operaron hoy US$ 954 millones en mercado cambiario, el volumen diario más alto desde el 14/3/25 (US$ 1.134 millones se operaron ese día).

A modo simplificado Vitelli comenta que hoy hubo muchísima más compra/venta de dólares de lo habitual en el mercado mayorista argentino. Ese monto que comenta es, en sus propias palabras, un volumen operado muy alto, lo que indica que hubo fuerte actividad: más gente queriendo dolarizarse, más empresas cubriéndose, o grandes jugadores moviendo posiciones.

Como complemento, el Licenciado en Administración y Magister en Finanzas, Andrés Reschini, indicó en X: "En la última rueda el volumen de operaciones en MLC saltó a US$ 955 millones y esto no pudo evitar que el mayorista vuelva a escalar acumulando en la semana un incremento del 2,6%".

FN