Lemon elimina el 30% en pagos internacionales con dólares digitales y apuesta a la expansión cripto

La fintech Lemon dio un paso clave en el ecosistema financiero argentino al lanzar una solución que permite evitar el recargo del 30% en pagos internacionales. Según explicó su CFO, Maximiliano Raimondi, el sistema utiliza dólares digitales y tecnología cripto para reducir costos y tiempos.

“Recientemente en Lemon acabamos de lanzar este gran producto: cancelamos los pagos internacionales con monedas estables, con dólares digitales, y eso evita el pago del 30%”, aseguró. La iniciativa, desarrollada junto a Visa, posiciona a la compañía como pionera en el país.

El ejecutivo remarcó que esta innovación impacta directamente en los consumos cotidianos en el exterior, como suscripciones o compras online: “A partir de la semana pasada lo podés hacer usando Lemon y que no se cobre ese 30%”.

Pagos globales más rápidos y sin fricciones

Más allá del beneficio impositivo, Raimondi destacó el cambio estructural que introduce la tecnología cripto en el sistema financiero. “Hoy un usuario de Lemon puede recibir dólares o euros en el exterior, convertirlos automáticamente en stablecoins y gastarlos en Argentina en segundos”, explicó.

Este modelo contrasta con los procesos tradicionales, que podían demorar días. “Antes podías tardar hasta una semana en disponer de esos fondos; hoy lo recibís en el momento y lo estás gastando a los segundos”, agregó.

La clave, según el CFO, está en el uso de infraestructura cripto como base operativa: “Hoy lo que más se ve es toda la parte de cripto como infraestructura, haciendo las transacciones más eficientes y menos costosas”.

Crecimiento del Bitcoin y adopción masiva

Consultado sobre el mercado, Raimondi evitó hacer proyecciones, pero destacó el crecimiento en el uso de criptomonedas: “Hablar de futurología no es algo que me guste, pero lo que sí vemos es que cada vez se usa más Bitcoin”.

En ese sentido, explicó un cambio en el comportamiento de los usuarios: “Antes los argentinos iban más hacia dólares digitales; ahora también se volcaron más al Bitcoin, que es un activo volátil”.

Además, resaltó el rol del cashback como puerta de entrada al ecosistema: “Damos un cashback en Bitcoin para acercar a los usuarios que inicialmente no adoptaban criptoactivos”.

Finalmente, subrayó el crecimiento del sector: “Todo lo que es cripto se va transformando más como rieles e infraestructura, y eso hace que la industria siga creciendo”.

