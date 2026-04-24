Matías Olivero Vila por la carga impositiva en créditos: "Entre el 48% y el 60% de una tasa son impuestos"

La presión impositiva sobre los créditos bancarios vuelve al centro del debate económico. Para Matías Olivero Vila, el problema no radica exclusivamente en los bancos, sino en la estructura fiscal del país. “La pregunta es si se están manejando los bancos o está manejando el Estado en sus tres niveles”, planteó, al cuestionar el peso de los impuestos nacionales, provinciales y municipales en las tasas.

El especialista explicó que, a diferencia de otros países, Argentina grava el financiamiento con IVA, lo que encarece aún más el acceso al crédito. “En otros países no se aplica el IVA al financiamiento porque lo grabás doblemente”, afirmó. A esto se suma el impacto de Ingresos Brutos y tasas municipales, que elevan significativamente el costo final.

Una carga fiscal que encarece y restringe el crédito

Olivero Vila fue contundente al describir el efecto acumulativo de los tributos: “Prácticamente se ha eliminado el crédito culpa de los impuestos”. Según detalló, las provincias y municipios agravaron el problema al modificar la base imponible y aumentar alícuotas. “Dos tercios de las provincias aplican entre 8% y 9% sobre los ingresos totales, una barbaridad”, sostuvo.

El impacto es directo sobre las tasas que enfrentan los usuarios. “Entre el 48% y el 60% de una tasa son impuestos”, aseguró. En ese sentido, ejemplificó que una tasa del 40% puede escalar al 77% al sumar la carga impositiva, volviéndose inaccesible para familias y empresas. “Eso es lo que hace impracticable el crédito”, remarcó.

Reforma fiscal e informalidad: las claves del debate

Frente a este escenario, el presidente de Lógica propuso avanzar en una reducción impositiva para reactivar el crédito y la economía. “No vamos a bajar la informalidad si seguimos teniendo este nivel de impuestos”, advirtió, al señalar que casi la mitad de la economía opera fuera del sistema formal.

Según explicó, bajar impuestos generaría un doble efecto: mayor formalización y atracción de inversiones. “Cuando bajás los impuestos, lo que lográs es atraer inversiones al país”, indicó, citando experiencias internacionales donde la recaudación incluso aumentó tras reducir alícuotas.

Además, cuestionó la resistencia política a modificar el esquema actual. “Cuando se quiso bajar ganancias hubo una fuerte oposición de las provincias porque afecta su recaudación”, recordó, al subrayar la dependencia fiscal de los gobiernos subnacionales.

En comparación regional, el contraste es marcado. Mientras en Argentina el crédito a hogares representa apenas entre el 5% y 6% del PBI, en países como Chile alcanza el 45%. Para Olivero Vila, esto evidencia una falla estructural: “Durante toda una generación no hemos tenido acceso al crédito culpa del peso de estos impuestos”.