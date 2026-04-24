Bajos ingresos: 4 de cada 10 argentinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Un reciente informe evidencia las dificultades económicas de los argentinos, que deben recurrir a un segundo trabajo para cubrir sus necesidades básicas. Tal es así, que 4 de cada 10 argentinos están en búsqueda de un segundo empleo ya que no logran cubrir sus gastos con los ingresos que perciben actualmente.

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El dato surge de un reciente informe de la consultora Delfos, que plantea que este fenómeno afecta principalmente a los jóvenes y adultos jóvenes, quienes son los más afectados por la informalidad laboral. Destacan también un dato muy preocupante: esta realidad llega a afectar también a los jubilados y muestra que ni la autonomía laboral ni el empleo formal garantizan estabilidad económica.

Si se pone el foco en datos concretos, la consultora muestra que un 43% de los encuestados respondió afirmativamente cuando se les preguntó si estaban buscando trabajo. Lo interesante de esto es que respondieron así porque no les alcanzan los ingresos de su trabajo actual. En contraste, solo el 20% señala que no necesita un trabajo adicional, mientras que el resto se reparte entre quienes están fuera del mercado laboral o enfocados en otras actividades.

El informe de la consultora traza un diagnóstico que va más allá de los números de empleo. "El problema no pasa únicamente por el acceso al empleo, sino por su capacidad de cubrir las necesidades básicas, consolidando un complejo escenario para escaparle a la vulnerabilidad económica", concluye el análisis.

El relevamiento nacional fue realizado entre el 10 y el 14 de abril de 2026 sobre una muestra de 3.120 casos.

Los oficios de los argentinos que buscan otro trabajo

Un dato que el informe destaca por su relevancia es el siguiente: los jubilados, pensionados y retirados representan el 14% de quienes buscan otro trabajo, lo que los ubica como el tercer grupo en importancia por detrás de los oficios independientes (28%) y los empleados privados (15%). También aparecen docentes (8%), empleados públicos provinciales (7%) y profesionales (6%).

El fenómeno es predominantemente joven: el 77% de quienes buscan ingresos adicionales tiene entre 16 y 49 años, mientras que el 23% restante tiene 50 años o más.

Geográficamente, la búsqueda de un segundo empleo se concentra en el Gran Buenos Aires, con el 20% de los casos, seguido por el NEA con el 19% y el NOA con el 17%. La provincia de Buenos Aires aporta el 14%.

Córdoba registra el 9% del total, por encima de la región Sur (8%), Cuyo (7%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (6%).

El salario profundiza su deterioro en los últimos meses

El promedio de los salarios en febrero de 2026 aumentó 2,4% mensual, ubicándose por debajo de la inflación de ese mes, que marcó 2,9%.

El indicador acumula una suba de 5% en lo que va del año, comparado a una inflación que aumentó un 5,9% en el mismo periodo. El crecimiento mensual se debe a subas de 1,6% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,6% en el sector privado no registrado, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con respecto a la inflación de febrero el salario del sector registrado no la superó por sexto mes consecutivo, ya que llegó al 1,8%. El ingreso no registrado se ubicó por encima por segundo mes consecutivo.

FN