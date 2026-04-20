El salario sigue perdiendo contra la inflación y profundiza su deterioro en los últimos meses

El poder adquisitivo de los salarios en Argentina continúa en retroceso y muestra un deterioro sostenido tanto en el sector público como en el privado, de acuerdo con un informe del economista Nadin Argañaraz basado en los datos más recientes del INDEC. Los datos reflejan que en un contexto desafiante en materia inflacionaria, los ingresos no logran recomponerse.

En febrero de 2026, el INDEC informó que los salarios privados registrados crecieron 2,4%, por debajo de la inflación mensual del 2,9%. En el sector público ocurrió algo similar: los ingresos aumentaron 2,3% nominal, con una suba de apenas 0,6% en el ámbito nacional y de 2,9% en el provincial.

Argañaraz destaca que en la comparación interanual también se evidencia caídas en términos reales. Frente a una inflación del 33,1% entre febrero de 2025 y febrero de 2026, el salario privado registrado retrocedió 4,1%, mientras que el del sector público cayó 4,3%.

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El economista analizó la performance de los ingresos en desde que asumió Javier Milei como presidente. En términos reales, respecto a noviembre de 2023, los salarios privados registrados se encuentran 3,5% por debajo, mientras que los del sector público se ubica 18,3% abajo, con la distinción que los nacionales hoy son 37,2% inferiores y los provinciales un 10,3% menores.

"Luego de una caída real similar en los primeros meses de 2024, los salarios públicos nacionales siguieron cayendo en términos reales, mientras que los provinciales iniciaron una tendencia alcista hasta agosto de 2025, mes a partir del cual volvieron a desmejorar", indica Argañaraz.

Lo más interesante de este informe realizado por el economista, es el hecho de que si se amplía la mirada, el deterioro resulta aún más marcado. En relación con 2017 —uno de los últimos años de mayor poder adquisitivo—, los salarios privados acumulan una pérdida cercana al 20%, mientras que en el sector público la caída ronda el 35%, lo que implica que estos trabajadores resignaron aproximadamente un tercio de su capacidad de compra.

El análisis también cuantifica el impacto acumulado en los últimos años: en 98 meses, un empleado privado formal perdió el equivalente a 16,2 salarios mensuales de 2017, mientras que un trabajador del sector público resignó 21,8 salarios, casi dos años completos de ingresos.

En ese marco, los últimos 27 meses explican una parte relevante de ese deterioro. En el caso del sector público, representan el 21% de la pérdida total acumulada desde 2017, mientras que en el sector privado explican el 6%. Según el informe, este fenómeno está asociado al proceso de ajuste fiscal reciente, que impactó tanto en el nivel de empleo como en los salarios reales, especialmente en el ámbito estatal.

El empleo formal no logra revertir la caída

En paralelo, el mercado laboral continúa mostrando señales de debilidad. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el empleo asalariado formal acumula nueve meses consecutivos de caída, con una pérdida de 206.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023.

En términos interanuales, el empleo formal total se redujo 1,2% en enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la baja alcanza el 3% en comparación con noviembre de 2023. En una perspectiva más amplia, el nivel de empleo registrado se ubica en valores similares a los de mediados de 2022.

Desde la UBA destacan que "el empleo asalariado formal total en enero de 2026 representaba una pérdida de 121 mil puestos de trabajo (-1,2%) respecto de enero de 2025 y de 304 mil puestos de trabajo (-3,0%) respecto de noviembre de 2023".

La contracción impacta de manera generalizada en los distintos sectores y tamaños de empresas. Sin embargo, la industria y el comercio encabezan la pérdida de puestos de trabajo, en línea con la debilidad de la actividad económica. A su vez, la minería acumula 19 meses consecutivos de caída en el empleo, mientras que la construcción mostró una leve mejora en los últimos meses tras un período mayormente negativo durante 2025.

"En enero hubo 7 (de 13) sectores con variaciones negativas en el volumen de empleo. Hoteles y Restaurantes (-0,7%), Industria (-0,3%), Intermediación Financiera (-0,3%) y Servicios Inmobiliarios (-0,3%) fueron aquellos que presentaron las mayores caídas porcentuales de empleo", destacaron.

Y agregaron desde la UBA: "Construcción (+1,1%) y Servicios Personales (+1,0%) fueron los sectores con las mayores variaciones mensuales positivas, seguidos por Electricidad, Gas y Agua y Educación, ambos con leves incrementos (+0,1%)".

Además, "en términos absolutos, en el mes de enero la Industria y el Comercio continuaron liderando la caída del empleo. Desde septiembre de 2025 son los sectores con mayores caídas. El sector Comercio interrumpió en el mes de junio de 2025 la tendencia creciente evidenciada desde mediados de 2024. Desde entonces acumula ocho meses de caídas, con una reducción de -0,2% en enero", cerraron.

A nivel regional, en enero el empleo cayó en 14 provincias y creció en 8. La Ciudad de Buenos Aires explicó la mayor parte de la caída del empleo formal privado, con una pérdida de 4.000 puestos.

El cuadro general refleja un mercado laboral tensionado, donde la pérdida de empleo formal se combina con una sostenida caída del poder adquisitivo, profundizando el deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores.

Los salarios volvieron a perder contra la inflación en febrero, según el INDEC

El promedio de los salarios en febrero de 2026 aumentó 2,4% mensual, ubicándose por debajo de la inflación de ese mes, que marcó 2,9%.

El indicador acumula una suba de 5% en lo que va del año, comparado a una inflación que aumentó un 5,9% en el mismo periodo. El crecimiento mensual se debe a subas de 1,6% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,6% en el sector privado no registrado, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con respecto a la inflación de febrero el salario del sector registrado no la superó por sexto mes consecutivo, ya que llegó al 1,8%. El ingreso no registrado se ubicó por encima por segundo mes consecutivo.

FN