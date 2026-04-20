Los salarios volvieron a perder contra la inflación en febrero, según el INDEC

El promedio de los salarios en febrero de 2026 aumentó 2,4% mensual, ubicándose por debajo de la inflación de ese mes, que marcó 2,9%.

El indicador acumula una suba de 5% en lo que va del año, comparado a una inflación que aumentó un 5,9% en el mismo periodo. El crecimiento mensual se debe a subas de 1,6% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,6% en el sector privado no registrado, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con respecto a la inflación de febrero el salario del sector registrado no la superó por sexto mes consecutivo, ya que llegó al 1,8%. El ingreso no registrado se ubicó por encima por segundo mes consecutivo.

Iván cachanosky economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso comentó que "en términos reales, la evolución de los salarios fue -0,9% deflactada por la Canasta Básica Total (CBT) y -1% deflactada por IPC. De esta manera, se acumulan cuatro meses con salarios que corren por debajo de la inflación".

"No obstante, los niveles de inflación comenzarían a ceder a partir de abril por lo que probablemente haya un segundo semestre donde los salarios puedan recuperar el terreno perdido. Más aún, podrían observarse niveles de inflación que empiecen con uno en algún momento del segundo semestre, lo que también colaboraría a volver a darle respiro a la evolución del salario real", agrega.

Desde el CEPEC destacan que "en la comparación interanual, los salarios registrados crecen alrededor de 27,5%, muy por debajo del 33,1% de inflación. Es decir, incluso en el largo plazo reciente, los ingresos siguen corriendo por detrás de los precios". Y advierten: "febrero consolida una tendencia clara —los salarios registrados no logran acompañar la inflación, lo que impacta directamente en el consumo y en la capacidad de ahorro".

La inflación de marzo marcó 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre

La inflación de marzo marcó 3,4% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 9,4%. El dato mensual se ubicó por encima de la proyección del 3,0% de las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central.

En cuanto a las categorías, "los precios Regulados tuvieron el mayor incremento (5,1%) por las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por el IPC núcleo (3,2%) - con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1,0%), con subas vinculadas con el turismo y al cambio en indumentaria que compensaron caídas de precios de verduras y frutas", describió el INDEC.

La división con mayor aumento en marzo fue Educación (12,1%) en función del inicio de clases. Le siguió Transporte (4,1%) por la suba en combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados (6,9%).

Las divisiones con menores variaciones fueron Bienes y servicios diarios (81,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

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