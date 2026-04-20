Mapa de ingresos: en qué provincia se vive con solo u$s8 por día y la brecha con CABA llega a 3 a 1

El mapa de ingresos en Argentina expuso fuertes desigualdades regionales y reveló cuál es la provincia donde se vive con menos recursos. Un informe de Focus Market muestra que, mientras el promedio nacional alcanza los u$s 671 mensuales, existen zonas del país donde los ingresos diarios apenas superan los u$s 8, lo que condiciona de manera directa el acceso a bienes y servicios esenciales.

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El relevamiento pone el foco en el ingreso total individual, un indicador que incluye salarios, jubilaciones, rentas y transferencias sociales, y que permite dimensionar el nivel de vida de la población en cada territorio.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que “el ingreso total individual refleja la totalidad de los recursos económicos que percibe una persona, independientemente de su origen”, además destacó la importancia de este dato para comprender las diferencias económicas dentro del país.

En esa línea, el especialista remarcó que estas brechas “determinan el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación”, marcando realidades muy distintas entre provincias.

Si bien Argentina se ubica por encima de países como Bolivia, Paraguay y Brasil en términos de ingreso promedio, aún queda por debajo de Uruguay y Chile, lo que refleja diferencias estructurales en la región.

Aun así, el dato nacional esconde disparidades profundas. La comparación entre jurisdicciones muestra que el lugar de residencia es un factor determinante en el nivel de ingresos.

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El norte del país concentra los menores ingresos

El informe identificó a La Rioja como la provincia con menor ingreso per cápita familiar del país, con u$s 247,20 mensuales, seguida por Chaco con u$s 255,74 y Formosa con u$s 266,65.

En términos diarios, esto implica que en La Rioja se vive con apenas u$s8,24 por día, mientras que en Chaco y Formosa los ingresos alcanzan los u$s8,52 y u$s8,89, respectivamente.

La brecha con los distritos de mayores ingresos es significativa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el ingreso mensual asciende a u$s762,34, más del doble que en las provincias con menores recursos. Esta diferencia también se observa en el ingreso diario: en CABA se alcanzan los u$s25,41, triplicando los valores registrados en el norte del país.

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En el interior, las provincias patagónicas presentan los niveles más altos, con Tierra del Fuego en u$s635,52 mensuales y Neuquén en u$s610,75, consolidando un escenario desigual a nivel territorial.

El impacto en el poder de compra

La desigualdad de ingresos se traduce en diferencias concretas en el consumo diario. En La Rioja, una jornada laboral permite comprar medio kilo de bifes, medio kilo de helado o cinco empanadas.

En Salta, el ingreso alcanza para 700 gramos de bifes o cinco empanadas, mostrando una capacidad de compra limitada en comparación con otras regiones.

A medida que aumentan los ingresos, el poder adquisitivo mejora. En Santa Fe, por ejemplo, un día de trabajo permite adquirir un kilo de bifes o nueve empanadas.

En CABA, en cambio, la misma jornada alcanza para comprar un kilo y tres cuartos de bifes, un kilo y medio de helado o catorce empanadas, reflejando una diferencia sustancial en la calidad de vida.

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“Mientras persistan diferencias de tres a uno en los ingresos diarios entre provincias, cualquier discurso sobre recuperación económica será parcial”, advirtió Di Pace, al tiempo que subrayó la necesidad de reducir la informalidad y promover un desarrollo más equilibrado.

GZ /lr