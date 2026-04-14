Las paritarias en la Argentina atraviesan un escenario de fuerte tensión y contrastes, con acuerdos salariales que avanzan en algunos sectores, como en el caso de los farmacéuticos que cerraron aumentos escalonados que superaran los $3,6 millones, mientras crecen los reclamos por reaperturas en otros, reflejando una pérdida del poder adquisitivo, políticas salariales restrictivas y conflictos gremiales que impactan tanto en el sector privado como en la administración pública.

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Acuerdo récord en el sector farmacéutico

En este marco, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) cerró una paritaria inédita con las cámaras del sector que fija uno de los salarios básicos más altos del país para la actividad.

El acuerdo fue alcanzado con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Cámara de la Actividad Bioquímica (CAFYB), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMYSRA), y abarca los meses de abril, mayo y junio de 2026.

Según lo pactado, el salario básico para abril se ubicó en $3.444.000, en mayo ascenderá a $3.549.000 y en junio alcanzará los $3.624.000, a lo que se suman adicionales por Competencias, Gestión y Permanencia que implican un incremento del 30%.

El aumento impacta exclusivamente en los trabajadores afiliados comprendidos en los convenios colectivos 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22, e incluye a farmacéuticos y bioquímicos directores de farmacias, droguerías y laboratorios.

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Se trata de un acuerdo destacado dentro de un sector considerado históricamente como uno de los más complejos para negociar paritarias, tanto por su estructura como por su peso económico dentro de la actividad.

Reclamos por reapertura y conflicto en el sector público

En paralelo, la situación en la administración pública muestra un escenario opuesto, con crecientes reclamos por la reapertura de paritarias y la convocatoria a medidas de fuerza.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional con movilización para el 21 de abril, en reclamo de una revisión salarial y en rechazo a posibles recortes en la estructura estatal.

“Si no hay plata no habrá paz social. Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio.

El dirigente también cuestionó la evolución de los ingresos y sostuvo que “el Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento”, al tiempo que alertó sobre la caída del poder adquisitivo.

Desde el sindicato señalaron que los aumentos otorgados en el marco del convenio colectivo vigente ya se ubican por debajo de la inflación y que los trabajadores estatales acumulan una pérdida superior al 44% durante la actual gestión.

En este escenario, también se evalúa avanzar con un plan de acción más amplio frente a lo que consideran un intento de ajuste sobre el empleo público, en un contexto donde distintos sectores sindicales comienzan a coordinar medidas.

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A nivel general, el frente paritario muestra un panorama heterogéneo. Según el analista Federico Pastrana, el Gobierno busca reinstalar una pauta salarial del 2% mensual, priorizando la desaceleración de la inflación, aunque con impacto negativo en los ingresos reales.

Por último, en ese sentido, advirtió que incluso en acuerdos recientes, como el de Comercio, se consolidan niveles bajos de poder adquisitivo y se proyectan nuevas caídas hacia adelante, lo que anticipa un escenario de creciente conflictividad en las negociaciones salariales.

GZ / lr