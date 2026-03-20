Paritarias privadas: los salarios volvieron a caer en febrero

Las paritarias privadas volvieron a mostrar en febrero una caída en términos reales, en un contexto de aumentos limitados, inflación persistente y negociaciones condicionadas por la pauta del 2% que impulsa el Gobierno como referencia para los acuerdos salariales. Según un informe de la consultora C-P, la evolución de los convenios colectivos y los datos del SIPA reflejan nuevas presiones sobre el poder adquisitivo y abren interrogantes sobre el impacto del techo salarial en los próximos meses.

¿Qué cambia con la reforma laboral en los recibos de sueldo y el pago del salario?

El indicador de salarios efectivos del SIPA mostró en enero una recuperación real de 0,7%, acercándose a los niveles observados a mediados de 2025. De acuerdo con la consultora C-P, este repunte estuvo en línea con el promedio de paritarias y con la suma fija aplicada en el convenio de Comercio, por lo que anticipa caídas hacia adelante si se mantienen acuerdos con incrementos bajos en un escenario de inflación con resistencia a la baja.

En febrero, el promedio de los salarios negociados en los convenios volvió a mostrar una contracción real, lo que profundizó la baja registrada en enero. Según el relevamiento, la caída fue mayor al incluir el acuerdo de Comercio, que no tiene aumentos previstos para el primer trimestre, lo que arrastró el promedio general y generó nuevas dudas sobre la evolución del poder adquisitivo.

El informe señala que el promedio de las paritarias registró en febrero un incremento nominal de 0,8% si se incluye Comercio, de 1,3% si se lo excluye y de 2,3% si se consideran solo los acuerdos que efectivamente tuvieron aumentos en el mes. Estas diferencias reflejan un escenario de mayor heterogeneidad en la negociación colectiva, con sectores sin subas por desacuerdos, conflictos o retrasos en la firma de nuevos convenios.

Comercio y el freno salarial presionan el promedio

La evolución del convenio de Comercio aparece como el principal factor detrás de la caída real del promedio salarial. El acuerdo más numeroso del país marcó una situación inédita al concentrar los incrementos en una suma fija en diciembre sin establecer aumentos porcentuales para los meses siguientes.

Esta dinámica provocó una caída intensa del salario real durante el primer trimestre, que el informe estima cercana al 8% o 9%. A esta baja se suma el deterioro registrado durante 2025, año en el que el poder adquisitivo del sector se contrajo alrededor de 2% punta a punta.

Para C-P, el próximo acuerdo de Comercio será determinante para la política salarial, ya que su magnitud influye tanto en los ingresos de los trabajadores como en los costos empresariales y en el nivel de consumo. La consultora advierte que la negociación se da en medio del intento del Gobierno de reinstalar una pauta cercana al 2% mensual para ordenar las paritarias.

Esclavitud moderna: con recibo de sueldo

El informe sostiene que la idea de un nuevo techo puede interpretarse como un intento de cerrar el actual período de dispersión en los acuerdos, reconocer una mayor nominalidad que en 2025 y recuperar la iniciativa oficial sobre la negociación salarial.

Camioneros, sumas fijas y la discusión por el techo del 2%

En este escenario, la negociación del sindicato de Camioneros vuelve a ganar relevancia. Este sector mantiene desde hace más de un año un esquema trimestral indexado, con aumentos porcentuales moderados durante el período y una suma fija al cierre que permite recuperar el nivel real del salario.

Este mecanismo, señala el informe, permite acotar la pérdida de poder adquisitivo entre puntas y podría transformarse en un punto clave si se consolida un nuevo límite para las paritarias. La posibilidad de habilitar sumas fijas proporcionales aparece como una alternativa para sostener los ingresos sin convalidar subas porcentuales más altas.

Por último, los datos oficiales también muestran señales de debilidad. Según el Índice de Salarios del INDEC, en diciembre los salarios del sector privado registrado cayeron 0,3% en términos reales, lo que marcó la cuarta baja mensual consecutiva y dejó el nivel 2,3% por debajo del inicio de 2025. En el mismo período, los salarios del sector público tuvieron una caída aún mayor, con una contracción real de 1,8%.

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