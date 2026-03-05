Los salarios del servicio doméstico en Argentina registran incrementos en marzo de 2026, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, los sindicatos y los representantes de empleadores del sector. La actualización, definida en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), contempla un aumento del 1,5% sobre los valores vigentes y el pago de un bono extraordinario, que varía según la carga horaria semanal.

El esquema fue comunicado oficialmente por el Ministerio de Capital Humano y la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), y establece las nuevas escalas mínimas para las distintas categorías del régimen.

Nuevas escalas salariales oficiales para marzo

De acuerdo con la resolución de la CNTCP, los valores mínimos para marzo de 2026 se fijaron de la siguiente manera:

- Primera categoría – Supervisores/as

$4.013,30 por hora con retiro y $4.382,63 sin retiro.

$500.649,26 mensuales con retiro y $556.024,76 sin retiro.

- Segunda categoría – Tareas específicas (cocineros/as o especializadas)

$3.807,87 por hora con retiro y $4.161,54 sin retiro.

$466.154,67 mensuales con retiro y $517.277,03 sin retiro.

- Tercera categoría – Caseros/as

$3.599,86 por hora.

$455.160,14 mensuales.

- Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas

$3.599,86 por hora con retiro y $4.012,14 sin retiro.

$455.160,14 mensuales con retiro y $505.578,34 sin retiro.

- Quinta categoría – Tareas generales (limpieza, mantenimiento, cocina)

$3.348,37 por hora con retiro y $3.599,86 sin retiro.

$410.773,52 mensuales con retiro y $455.160,14 sin retiro.

Bonos no remunerativos y adicionales

El acuerdo salarial también contempla el pago de un bono extraordinario no remunerativo que se abona una sola vez en febrero y en marzo de 2026. Los montos se definen según la cantidad de horas trabajadas por semana:

- Hasta 12 horas semanales: $8.000

- Entre 12 y 16 horas semanales: $11.500

- Más de 16 horas semanales: $20.000

Este adicional se suma a los salarios básicos y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Además, se mantiene el adicional por antigüedad, equivalente al 1% mensual por cada año trabajado, y el adicional por zona desfavorable, que implica un 30% extra en provincias patagónicas y zonas específicas del país.

Próximos pasos y revisión en abril

El Ministerio de Capital Humano informó que en abril de 2026 se realizará una nueva reunión de la CNTCP para evaluar la evolución de los salarios y definir posibles ajustes adicionales.

De este modo, el sector del trabajo doméstico continuará con un esquema de revisión periódica, que busca sostener el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares en un contexto de alta inflación

