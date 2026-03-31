La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su rechazo al reciente acuerdo paritario del sector Comercio, en particular al bono extraordinario de $120.000, considerando este aumento como “inviable para gran parte de las empresas y desconectado de la realidad económica que atraviesa el sector”, según detallaron en un comunicado.

En la misiva destacaron que desde CADAM advierten que “este tipo de decisiones, adoptadas sin la participación de todos los actores representativos del sector empleador, profundizan las dificultades de las empresas, especialmente de las pymes, que ya operan con márgenes negativos o extremadamente ajustados”.

Paritaria de Comercio 2026, suba del 5% y un refuerzo no remunerativo

Además, la entidad apuntó contra los "autobeneficios" de los aportes incluidos en las paritarias para ciertos actores que la firman, que se suman a los aumentos salariales y representan una carga adicional significativa para los empleadores.

Cuáles son los aportes que denuncia CADAM

La Cámara volvió a rechazar el aporte por COVID-19 a la obra social OSECAC (vigente desde abril de 2021 en el marco de la pandemia). Y agregaron que “ahora aparece en la nueva paritaria un aporte solidario por $28.000 mensuales por cada trabajador como contribución adicional extraordinaria”.

Por otro lado, destacaron que el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada empleado es destinado para el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). “Se trata de un fondo que, según declaraciones judiciales, les permite recaudar más de $30.000 millones anuales y beneficia a determinadas cámaras empresarias bajo el argumento de financiar capacitación y fortalecimiento institucional que administran CAME y CAC”, informaron en el comunicado.

El seguro complementario de retiro obligatorio La Estrella es el tercer punto que reclamó CADAM. Este implica un costo adicional del 1,6% del salario.

El organismo remarcó que “estos conceptos incrementan sustancialmente el costo laboral total y afectan la competitividad del sector formal, fomentando la informalidad y dificultando la generación de empleo genuino”.

El comunicado finalizó alertando que “es imprescindible avanzar hacia acuerdos más equitativos, transparentes y sostenibles”, por lo que solicitaron a la Secretaría de Trabajo “que no se homologue el nuevo acuerdo paritario".

Paritaria de Comercio 2026: suba del 5% y refuerzo no remunerativo

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció la semana pasada que firmó un nuevo acuerdo paritario junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), que regirá para los meses de abril, mayo y junio de 2026.

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El entendimiento contempla un incremento del 5% trimestral, distribuido en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Según se informó, la suba se aplicará sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT 130/75, tomando como base los valores de marzo de 2026, junto con las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

De esta manera, el principal gremio del sector y las cámaras empresarias volvieron a optar por un esquema de actualización escalonada, con vigencia desde el 1° de abril de 2026, en medio de una negociación que busca seguir de cerca la dinámica de precios y evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo en el arranque del año.

GZ