La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmó un nuevo acuerdo paritario junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), que regirá para los meses de abril, mayo y junio de 2026.

El entendimiento contempla un incremento del 5% trimestral, distribuido en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Según se informó, la suba se aplicará sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT 130/75, tomando como base los valores de marzo de 2026, junto con las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

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De esta manera, el principal gremio del sector y las cámaras empresarias volvieron a optar por un esquema de actualización escalonada, con vigencia desde el 1° de abril de 2026, en medio de una negociación que busca seguir de cerca la dinámica de precios y evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo en el arranque del año.

Cómo queda el salario de los empleados de comercio

El acuerdo establece que el aumento del 5% se abonará en forma de asignación remunerativa y no acumulativa, repartida en tres etapas. A eso se suma el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $20.000, que se adicionará a la suma no remunerativa que los trabajadores ya percibían hasta ahora y que continuará manteniendo ese carácter.

En la comunicación difundida por FAECYS también se indicó que se estableció el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías. En los hechos, el entendimiento combina una mejora porcentual sobre las escalas y un refuerzo fijo para sostener el ingreso durante el trimestre.

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Con este esquema, el nuevo salario de los empleados de comercio no queda expresado en un único monto general, ya que dependerá de la categoría y de la escala correspondiente. Lo que sí fija la paritaria es el mecanismo: una suba del 5% sobre la base salarial de marzo, más el componente no remunerativo acordado para los próximos tres meses.

Cómo seguirán las negociaciones

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que las partes mantendrán una dinámica de monitoreo constante sobre la situación económica, con el objetivo de que los salarios no pierdan contra la evolución de los precios durante el primer semestre.

Ese punto deja abierta la puerta a nuevas conversaciones una vez transcurrido este tramo trimestral. En otras palabras, la negociación no queda cerrada para todo el año, sino que se vuelve a atar a la marcha de la inflación, el nivel de actividad y la situación de las empresas, especialmente de las pymes y los comercios de cercanía.

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El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, sostuvo que “este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable”. Y agregó: “Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.

La señal que deja el acuerdo para el sector

Desde el sindicato remarcaron que el entendimiento busca equilibrar dos necesidades: sostener el ingreso de los trabajadores y, al mismo tiempo, preservar la actividad y el empleo en un sector sensible al enfriamiento del consumo.

“Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”, afirmó Cavalieri.

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