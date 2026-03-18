Comercio electrónico en Argentina: crece 55% y se dispara la compra en el exterior

El comercio electrónico en Argentina atraviesa un momento de expansión acelerada, impulsado tanto por el mercado interno como por el crecimiento de las compras en el exterior. Según el último estudio anual del sector, los hábitos de consumo están cambiando con rapidez.

“El comercio electrónico en la Argentina creció un 55%, alcanzó 34 billones de pesos”, explicó Sambucetti, quien además destacó el peso creciente del canal online en la economía.

En este contexto, uno de los datos más llamativos es el avance del comercio internacional: “7 de cada 10 lo hizo en estos últimos seis meses”, afirmó sobre los argentinos que compraron online en el exterior, marcando un cambio significativo en el comportamiento del consumidor.

El fenómeno no es aislado: “Viene creciendo en un 270% en relación al año anterior”, agregó, en referencia a las compras internacionales, impulsadas por la apertura del mercado y la llegada de nuevas plataformas globales.

Más compradores y un consumidor cada vez más activo

El crecimiento del e-commerce también se refleja en el aumento de usuarios y en la frecuencia de compra. “Este año hubo 1.300.000 compradores nuevos”, señaló Sambucetti, evidenciando la expansión del ecosistema digital.

Además, el consumo es cada vez más habitual: “El 19% de la gente que compra online lo hace al menos una vez por semana”, lo que consolida al canal como parte de la vida cotidiana.

En cuanto al gasto, el ticket promedio también mostró una suba relevante: “Aproximadamente de 135 mil pesos, creciendo un 45%”, detalló.

Respecto a los rubros más dinámicos, el especialista indicó que “los tres primeros son turismo y viaje, después alimentos y artículos para el hogar, y en tercer lugar tecnología”, aunque también crecen segmentos como indumentaria y apps de servicios.

Un consumidor más analítico y eventos clave de ventas

El perfil del consumidor digital también evolucionó. Según Sambucetti, “es un consumidor que está mucho más entrenado, está acostumbrado a buscar, a comparar”, lo que genera mayor competencia entre empresas.

En esa línea, agregó: “Sabe muy bien lo que está comprando, sabe bien dónde está comprando”, reflejando un mayor nivel de madurez en las decisiones de compra.

De cara a los próximos eventos comerciales, las expectativas son positivas. “Hay empresas que venden el equivalente a un mes en solo tres días”, afirmó sobre el Hot Sale, uno de los momentos más importantes del año para el sector.

Además, anticipó un escenario competitivo: “Esta falta de venta también se va a traducir en mayor competencia y promociones”, lo que beneficiará directamente a los consumidores.

Finalmente, recomendó planificar las compras: “Que vayan viendo qué es aquello que quieren comprar para poder ir siguiendo los precios”, concluyó, destacando la importancia de aprovechar las oportunidades en fechas clave.

