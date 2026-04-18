Los salarios perdieron contra la inflación por cuarto mes consecutivo

Los salarios subieron 2,4% en febrero, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), por debajo de la inflación del mes, que fue del 2,9%. De esta manera, los ingresos de los trabajadores hilvanaron cuatro años consecutivos por debajo del IPC.

En el desagregado, en el segundo mes del año el sector privado registrado subió 1,6% y el sector público 2,3%. Ambos perdieron contra la inflación, a excepción del privado no registrado, que incrementó 4,6% mensual.

En el acumulado del año, la mayoría de los ingresos laborales cerraron por debajo de la inflación, salvo el sector informal. En términos interanuales, el índice de salarios general se ubicó por encima de la inflación, 35,8% y 33,1%, respectivamente.

“En términos reales, esto implica que la evolución de los salarios en febrero fue -0,9% deflactada por la Canasta Básica Total (CBT) y -1% deflactada por IPC. De esta manera, se acumulan cuatro meses con salarios que corren por debajo de la inflación”, sostuvo Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso (LyP).

“No obstante, los niveles de inflación comenzarían a ceder a partir de abril, por lo que probablemente haya un segundo semestre donde los salarios puedan recuperar el terreno perdido. Más aún, podrían observarse niveles de inflación que empiecen con uno en algún momento del segundo semestre, lo que también colaboraría a volver a darle respeto a la evolución del salario real”, agregó Cachanosky.

Por su parte, Equilibra estimó que el ingreso disponible registrado cayó 0,6% mensual en febrero y 2,8% interanual, y “quedó 11% abajo del nivel promedio previo a la transición de gobierno (enero-septiembre 2023)”.

“Los que menos perdieron ingreso disponible fueron los jubilados que no cobran la mínima (-0,4% mensual y -2,6% interanual) y los asalariados privados formales (-0,5% mensual y -1,6% interanual). En cambio, el ingreso disponible de jubilaciones mínimas (incluye bono) y trabajadores del sector público disminuyó 0,9% mensual cada uno en feb-26; mientras que en la comparación interanual la merma asciende a 7,4% y 5,6%, respectivamente”, cerró el análisis de la consultora.