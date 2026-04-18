La industria utilizó el 54,6% de su capacidad en febrero

La industria manufacturera utilizó el 54,6% de su capacidad instalada en febrero, según informó el Indec. Si bien el dato reflejó una leve mejora mensual de un punto porcentual, cayó cuatro puntos de manera interanual. En el mes, siete sectores se ubican por debajo del nivel general, mientras que cinco rubros estuvieron por encima del promedio.

En el desagregado, las industrias que traccionaron fueron: Refinación del petróleo (88,9%), Papel y cartón (65,9%), Sustancias y productos químicos (64,4%), Industrias metálicas básicas (59,7%), Productos alimenticios y bebidas (58,6%). En tanto, por debajo del índice global quadron: Edición e impresión (54,4%), Productos del tabaco (49,5%), Productos minerales no metálicos (49%), Productos textiles (39,9%), Industria automotriz (38,9%), Productos de caucho y plástico (38,7%), Metalmecánica excepto automotores (33,9%).

Según la última Encuesta de Tendencia de Negocios, que elabora el Indec, el 51,9% de los industriales sostiene que la demanda interna insuficiente es el principal factor que limita el incremento de la producción en el sector. Pero, tres años atrás, la mayor preocupación de los empresarios era el aluvión de productos importados.