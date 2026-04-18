Gracias a su nuevo aumento los bancarios cobrarán una cifra récord como sueldo inicial

Los empleados bancarios se beneficiarán con un nuevo incremento de sueldo correspondiente al mes de marzo gracias a la actualización paritaria atada a la inflación, lo que les permitirá cobrar un salario inicial récord. El aumento que acordaron fue del 3,4% y se aplicará a todas las remuneraciones, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo las adicionales.

Según la Agencia Noticias Argentinas, gracias a esta actualización el salario básico inicial de un bancario será de 2.259.305,03 pesos, uno de los más importantes dentro del mercado laboral de nuestro país. Además, el acuerdo determinó que el bono mínimo por el Día del Bancario sea de 2.014.092,28 pesos, cantidad que seguirá ajustándose cuando se realicen nuevas revisiones salariales.

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Gracias al esquema de actualización mensual estos sueldos acumularon un aumento del 9,4% en el primer trimestre de este año, usando como base diciembre del 2025. En ese marco, las partes aceptaron seguir con el mismo mecanismo de ajustes durante los meses de abril y mayo.

La negociación paritaria volverá en junio para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. De esta forma, el gremio La Bancaria sostiene su postura de lograr aumentos automáticos relacionados a la cambios de los precios.

Los salarios perdieron nuevamente contra la inflación

El índice de los salarios aumentó un 2,4% en febrero, pero se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de esa misma etapa, que fue del 2,9%. El único sector que logró ganarle a la inflación fue el privado no registrado que aumentó un 4,6% mensual.

El total de los salarios sigue sin ganarle a la inflación, acumulando cuatro meses seguidos con pérdida de poder adquisitivo. La última vez que logró quedar por arriba fue en octubre del año pasado, cuando la inflación era del 2,3% y el índice de salarios subió 2,5%.

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Iván Cachanosky, economista jefe en Libertad y Progreso, aseguró que “los niveles de inflación comenzarían a ceder a partir de abril por lo que probablemente haya un segundo semestre donde los salarios puedan recuperar el terreno perdido".

Y agregó: "Más aún, podrían observarse niveles de inflación que empiecen con uno en algún momento del segundo semestre, lo que también colaboraría a volver a darle respiro a la evolución del salario real”.

HM