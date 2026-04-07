Créditos hipotecarios del Banco Nación: cuál es el sueldo necesario para comprar una vivienda

En medio del regreso de los créditos hipotecarios al sistema financiero argentino, el Banco Nación mantiene activa una línea de préstamos UVA destinada a quienes buscan adquirir su primera vivienda. Sin embargo, las condiciones actuales muestran que el acceso continúa limitado a sectores con ingresos altos y empleo formal.

Estos créditos están ajustados por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), un mecanismo que actualiza el capital y las cuotas en función de la inflación, lo que permite que los pagos mensuales se mantengan relativamente alineados con los valores del mercado de alquileres.

Cuánto financia el Banco Nación para comprar una vivienda

Una de las principales características de esta línea es que el banco no financia el 100% del valor del inmueble. Actualmente, el préstamo cubre hasta el 75% del precio de compra, por lo que el solicitante debe contar con ahorros previos para completar la operación.

Por ejemplo, para una propiedad valuada en USD 100.000 (alrededor de $141,5 millones al tipo de cambio actual), la entidad podría otorgar un crédito por USD 75.000, equivalentes a unos $106,1 millones.

Qué ingresos se necesitan para acceder a un crédito hipotecario

El nivel de ingresos exigido depende del plazo elegido y de si el solicitante cobra su salario a través del Banco Nación, lo que impacta directamente en la tasa de interés aplicada.

Para un crédito a 20 años destinado a clientes del banco, los ingresos netos combinados entre titulares y codeudores deben rondar los $3.657.670 mensuales, mientras que el ingreso mínimo individual requerido es de aproximadamente $1.828.835.

En ese escenario, la cuota inicial se ubicaría cerca de los $914.418 mensuales, con una tasa nominal anual (TNA) del 6%.

Si el plazo se extiende a 30 años, los requisitos de ingresos disminuyen: el grupo familiar debería demostrar ingresos por unos $3.234.476, con un mínimo individual de $1.617.238. La cuota inicial, en este caso, bajaría a unos $808.619.

Condiciones más exigentes para quienes no operan con el banco

Las condiciones cambian significativamente para quienes no acreditan sus haberes en el Banco Nación. En esos casos, la tasa nominal anual sube al 12% y también aumentan los ingresos requeridos.

Para un crédito a 20 años, los ingresos conjuntos exigidos ascienden a $4.674.111, mientras que el ingreso individual mínimo requerido supera los $2,3 millones. La cuota mensual, en este caso, se eleva a aproximadamente $1.168.528.