Crisis energética y empleo precario en España: alertan por inflación oculta y “confinamiento energético”

La economía española atraviesa un escenario complejo marcado por la crisis energética y el encarecimiento de insumos clave. Según explicó Enrique Refoyo, “lo que se está hablando ahora es sobre todo carestía en ciertos productos derivados del petróleo”, lo que ya impacta en sectores estratégicos como el transporte aéreo.

En ese contexto, Europa evalúa medidas de emergencia, como la redistribución de recursos energéticos. Sin embargo, el analista advierte sobre políticas más restrictivas: “si falta la energía, pues que la gente no se mueva, no salga de sus ciudades”, lo que define como un avance hacia un modelo de “confinamiento energético”.

Energía, escasez y tensiones geopolíticas

El problema, según Refoyo, radica en una transición energética incompleta. “La energía renovable da para ciertos momentos… no es una producción regular”, señaló, destacando además la falta de capacidad de almacenamiento.

A esto se suma la paradoja europea en materia de abastecimiento: “España aparece como principal comprador de energía rusa”, pese a las restricciones políticas. En ese marco, advirtió que las tensiones internacionales agravan el panorama: “no es que se pueda comprar o no, es que no exista tal cantidad”, en referencia a la destrucción de infraestructura energética en zonas de conflicto.

El analista también cuestionó el doble estándar en las políticas ambientales: “la élite no se priva de nada… y el resto deben asumir el compromiso con la huella de carbono”, planteando un escenario de desigualdad creciente.

Inflación encubierta y empleo en crisis

En el plano interno, Refoyo describió mecanismos para disimular la inflación: “hay un trucazo que se llama reduflación”, explicó, detallando que consiste en mantener precios pero reducir cantidades. “ves una caja que valía lo mismo, pero tiene un 30% menos de producto”, ejemplificó.

En paralelo, el mercado laboral muestra señales preocupantes. “estamos como el Titanic viendo un iceberg muy grande”, advirtió, en relación a las políticas migratorias y su impacto en el empleo. Según su visión, el crecimiento se da en sectores precarizados: “lo que se crea es empleo de baja cualificación”.

Finalmente, cuestionó el sistema impositivo para trabajadores independientes: “ser autónomo es como ponerte el yugo del siervo”, debido a la alta carga fiscal independientemente de los ingresos.

