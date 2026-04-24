El riesgo vuelve a subir ante la volatilidad en Wall Street

Las acciones, los ADRs y los bonos en dólares cierran la semana con subas ante un clima de tensión en Medio Oriente que afecta a los mercados globales. En tanto, el riesgo país toca máximos en más de dos semanas.

El clima global se mantiene tenso después de que Irán publicara imágenes de comandos abordando un buque de carga en el estrecho de Ormuz e informes de que las defensas aéreas de Teherán habían atacado "objetivos hostiles". Tras esto, los precios del petróleo sufrieron una renovada presión alcista al comienzo de la jornada, lo que generó volatilidad en Wall Street.

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Así, los ADRs anotan mayoría de alzas encabezadas por Banco Macro (+1,5%), BBVA (+1,3%) y Edenor (+1%).

En Wall Street, los bonos cotizan al alza encabezados por el GD30D (0,5%), y el AL35D (0,3%). En ese marco, el riesgo país toca máximos en más de dos semanas avanzando 1,8% hasta los 559 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

El S&P Merval opera con un alza de 0,9% a 2.856.978,49 puntos y dentro de los papeles líderes los que más avanzan son: Edenor (+2,7%), Grupo Supervielle (+2,7%), Central Puerto (+2,6%) y Cresud (+2,5%).

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 24 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA), con un aumento de $5 respecto a la jornada anterior. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.392, sin cambios respecto a la jornada del jueves.

El dólar Blue cotiza en la jornada de este viernes a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, sin subas respecto al cierre de ayer.

Las bolsas del mundo

Ante las tensiones en Medio Oriente, el crudo de Brent aumenta 0,38% hasta los US$ 105,5, mientras que el WTI cae 0,38% hasta los US$ 95,44.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,18%, mientras que el Dow Jones, dedicado al sector industrial, cae 0,60%. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq se mueve 0,38% a la baja.

En el resto del mundo, la situación es bajista. En Europa, el Euro Stoxx retrocede 0,19%. A nivel local, el DAX alemán cae 0,14% y el CAC francés baja 0,70%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido corrige 0,46%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,24%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,33%. Mientras, el Kospi surcoreano se mantuvo neutro y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,91%.

El BCRA compró US$ 194 millones

Este jueves, el Banco Central compró US$ 194 millones, llevando el total acumulado a US$ 6.685 millones en lo que va del año. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario con el nuevo año, el BCRA ha efectuado compras todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de US$ 90 millones. Las reservas brutas cerraron en US$ 46.167 millones.

Por otra parte, el Índice de Confianza del Consumidor de la UTDT cayó 5,7% en abril, marcando la tercera baja consecutiva luego de haber caído 5,3% en marzo y 4,7% en febrero. El índice se ubica 10,1% por debajo de su nivel de abril de 2025 y 16,3% por debajo de enero de 2025, cuando tuvo el valor más alto durante el gobierno de Milei.

FN/ff