Las ventas mayoristas volvieron a caer en febrero, según el INDEC

Las ventas en mayoristas cayeron 0,7% en febrero con respecto al mes anterior, de acuerdo con lo informado por el INDEC. En supermercados, las ventas repuntaron un 0,3% en la medición intermensual.

En el caso de los mayoristas, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 1,2% respecto a igual mes de 2025, mientras que el acumulado enero-febrero de 2026 presenta un crecimiento de 0,1% respecto a igual período de 2025.

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Las ventas totales a precios corrientes, para febrero de 2026 relevadas en la Encuesta de autoservicios mayoristas, sumaron 329.001,8 millones de pesos, lo que representa un incremento de 23,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Los grupos de artículos con los aumentos de precios más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, con 62,2%; “Almacén”, con 30,2%; “Otros”, con 26,0%; y “Panadería” y “Lácteos”, ambos con 23,5%.

Supermercados

En el caso de los supermercados, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 3,1% respecto a igual mes de 2025, mientras que el acumulado enero-febrero de 2026 presenta una baja de 2,1% respecto a igual período de 2025.

Las ventas totales a precios corrientes, para julio de 2025 relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.214.141,6 millones de pesos, lo que representa un incremento de 23,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante febrero de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron “Carnes”, con 46,9%; “Verdulería y frutería”, con 37,0%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 29,0%; y “Alimentos preparados y rotisería”, con 28,4%.

Desde el CEPEC comentan: "El dato conjunto de supermercados y mayoristas y shoppings confirma un patrón claro: el consumo sigue débil en términos reales. En febrero, las ventas cayeron interanualmente en los dos canales: supermercados (-3,1%) y mayoristas (-1,2%), mostrando que la mejora todavía no llega al bolsillo"

Y agregan: "Se consolida un cambio en los hábitos: crecen fuerte las ventas en términos nominales (+20% a +25%), pero explicado por precios, no por volumen".

Para cerrar destacan: "La economía muestra un consumo fragmentado. Sin una mejora del ingreso real, el rebote del consumo masivo todavía no aparece".

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