El repunte de las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires durante marzo abrió una lectura ambigua sobre el presente del mercado inmobiliario y, por extensión, de la economía. El dato disparador fue compartido en redes por Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, quien calificó el momento como “una recesión rarísima”.

Mercado Libre anunció la inversión de US$ 3.400 millones y creará 1.900 empleos en 2026

Según los datos que citó, en marzo de 2026 se concretaron 5.590 escrituras en la Ciudad, un 18% más que en el mismo mes del año pasado. El mismo Galperin destacó en su cuenta de X que se trata del "segundo mejor Marzo de los últimos 10 años", un número que contrasta con el diagnóstico general de enfriamiento económico. Y agregó: "Una recesión rarísima esta". El posteo del ex CEO de Mercado Libre no pasó desapercibido ya que el presidente Javier Milei lo reposteó, amplificando el debate.

La actualidad del mercado inmobiliario

Detrás de los números que compartió Galperin hay matices. Los datos a los que hizo referencia muestran que el monto total operado alcanzó los $902.972 millones, con una suba interanual del 46%. En promedio, cada operación se ubicó en $161,5 millones, equivalentes a US$113.802, lo que implica una caída del 4,1% en dólares. Es decir, se venden más propiedades, pero a valores más bajos en dólares.

En paralelo, el crédito hipotecario —históricamente el motor del sector— sigue mostrando debilidad: en marzo hubo 834 operaciones con hipoteca, un 15,9% menos que un año atrás y apenas el 15% del total. Aún así muestran una suba con respecto al mes anterior (cuando se formalizaron 592 actos). “Más escrituras, menos créditos y menor valor promedio”, sintetizó Soledad Balayán, al difundir los datos que luego retomó Galperin.

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Así entonces, los números del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires reflejan un mercado que se mueve, pero sin su principal combustible. Tras un inicio de año flojo —marcado por la suba de tasas de los créditos desde mediados de 2025—, marzo mostró un salto en las escrituras del 56,7% respecto de febrero.

Este crecimiento cortó una racha de cuatro meses consecutivos de baja y posiciona a marzo como el sexto mejor registro histórico para ese mes, aunque todavía lejos de los niveles de 2018, en pleno boom de créditos UVA. Durante esa época, se registraban más de 2.200 hipotecas mensuales, más del doble que en la actualidad. Ese empuje era el que explicaba los picos de actividad. Hoy, sin ese efecto multiplicador el crecimiento luce más acotado.

“Recuperamos la suba interanual después de cuatro meses con algunas bajas. Ahora hay que ver la dinámica del crédito”, sintetizó Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos. Y agregó un punto clave: “El crédito no solo impulsa operaciones, también permite el acceso a la vivienda. Es un estímulo que hayan bajado algunos bancos las tasas, pero hay mucho por crear en ese sentido”

La actividad económica cayó 2,6% en febrero, según el INDEC

En febrero de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 2,1% en la comparación interanual (i.a.) y de 2,6% respecto a enero en la medición desestacionalizada, informó el INDEC.

En relación con febrero de 2025, ocho de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas, destacándose Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%).

Explotación de minas y canteras (9,9%) fue la actividad con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8,4% i.a.). La suma de ambos sectores aportó 0,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE.

Por otra parte, "siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Industria manufacturera (-8,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,0%). Estos dos sectores le restaron 2,2 p.p. a la variación interanual del EMAE", señala el reporte del INDEC.

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