La batalla de Temu y Mercado Libre escala a la Corte Suprema

La liberalización de las importaciones derivó en un conflicto entre las plataformas Mercado Libre y la china, Temu, que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). El caso se inició a partir de la denuncia de la compañía de Marcos Galperin (exdirector) contra la empresa asiática por “deslealtad comercial”, entre otros planteos.

Temu, la plataforma de compras online china, desembarcó en el país en marzo de 2025. A través de una práctica comercial agresiva y la falta de políticas proteccionistas, logró un crecimiento exponencial en ventas en poco tiempo y, hacia julio, ya reportaba 300 mil operaciones comerciales por mes. Para la distribución local además cerró un contrato con Andreani.

En ese escenario, viéndose amenazada, Mercado Libre presentó en agosto una denuncia administrativa contra Elementary Innovation Pte. LTD, el nombre societario de Temu, y la acusó de realizar prácticas desleales, contrarias a las disposiciones del Decreto de Lealtad Comercial N°274/2019.

La Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno le hizo lugar al planteo de Mercado Libre y dictó una medida preventiva que le ordenó a Temu cesar “toda publicidad efectuada en los canales digitales, propios o de terceros (...) y anuncios o mensajes promocionales engañosos...”.

Ante esa decisión administrativa, la empresa china recurrió a la justicia y solicitó el dictado de una medida cautelar para frenarla. Sin embargo, tanto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se negaron a resolver el tema y declararon su incompetencia y derivaron el asunto a la CSJN.

En público, Galperin relativiza el impacto de las importaciones

Si bien Mercado Libre ensaya la vía legal para frenar la avanzada de Temu en el país, su presidente y exdirector, Marcos Galperin, públicamente lo relativiza. En un intercambio que tuvo en noviembre a través de redes sociales con el diputado Miguel Ángel Pichetto, quien presentó un proyecto para gravar un 30% la importación de productos mediante las plataformas como Shein, Temu, Amazon e, incluso, a través de Mercado Libre, así lo hizo.

Ante el planteo de Pichetto de que "el Congreso tiene que trabajar para regular esta economía de plataformas y cuidar la industria nacional y el empleo argentino", Galperin respondió: “Yo no estoy preocupado. Vamos a competir con ellos de la misma manera que competimos con ellos (sic), hasta ahora en forma muy exitosa, en muchos otros países del continente”. Sin embargo, cuando respondió, el empresario ya había presentado la denuncia.

De la misma manera, en fuentes vinculadas con la causa consultadas por PERFIL, aseguraron que "esta situación está estrictamente vinculada al cumplimiento de normas sobre publicidad engañosa y no tiene ninguna relación con la apertura de las importaciones, que Mercado Libre apoya. De hecho, la empresa ya ofrece productos importados en su plataforma a través de la categoría de compras internacionales".

Desde Mercado Libre se encargaron de aclarar que el eje del conflicto es la forma en que Temu atrae a los clientes. Según la denuncia hecha por Mercado Libre, la plataforma china utiliza promesas falsas para captar usuarios: como descuentos extremos, costos ocultos y juegos engañosos.

