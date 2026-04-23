Los créditos hipotecarios cayeron hasta casi 16% pese al repunte del mercado inmobiliario

El número total de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad (CABA), registró un aumento del 17,8% en CABA y un 8% en la Provincia de Buenos Aires (PBA), en ambos casos con respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, las hipotecas alcanzaron bajas del 15,9% y 10% respectivamente, según datos brindados por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (CECBA) y el Colegio de Escribanos de Provincia de Buenos Aires (COLESCBA).

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De esta manera, en el tercer mes del 2026, en CABA hubo un total de 834 escrituras formalizadas con hipotecas, por los que alcanzó una baja del 15,9% respecto al mismo mes del año pasado.

Mientras que, en Provincia, se firmaron 1.509 actos durante marzo, lo que implicó una merma interanual del 10% respecto al mismo mes de 2025. Al momento de compararlo con febrero de este año, se verificó una suba del 44 %.

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La cantidad total de las escrituras de compraventa de inmuebles registró en el tercer mes de 2026 una suba de 17,8% respecto del nivel de un año antes, al sumar 5590 registros, mientras que el monto total de las transacciones realizadas ascendió un 46%, con $902.972 millones.

En comparación con febrero de 2026, los actos ascendieron un 56,7%, llegando a un total 3567 escrituras.

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El monto medio de los actos fue de $161.533.630 (113.802 dólares de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio). De esta manera se alcanzó un crecimiento de 24,2% en un año en pesos, y en moneda estadounidense mermó 4,1%.

La presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Magdalena Tato, indicó que se recuperó “la suba interanual después de 4 meses con algunas bajas y no es un dato menor porque además es de casi un 20% y si comparamos los primeros 3 meses de 2026 con los de 2025 estamos en un empate técnico ahora”.

En referencia a los créditos hipotecarios, Tato señaló que “es un estímulo que hayan bajado algunos bancos las tasas, pero hay mucho por crear en ese sentido. Si bien esta etapa de hipotecas no tuvo el pico de otras épocas, el dato positivo es que se está manteniendo más en el tiempo, porque en otros años el corte fue más abrupto. Desde el CECBA siempre insistimos que el crédito no solo impulsa y multiplica las operaciones, sino que permite que más familias accedan a la vivienda”.

Marzo volvió a mostrar crecimiento interanual

Durante marzo se registraron 11.116 compraventas de inmuebles en la provincia de Buenos Aires, según el relevamiento mensual que realiza el Colegio de Escribanos bonaerense. La cifra representó un incremento del 8% interanual respecto a las 10.317 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025.

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En la comparación intermensual, se observó un aumento del 45% frente a febrero, cuando se habían contabilizado 7.655 escrituras.

El presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, analizó los datos del tercer mes del año y manifestó: “Los números de este primer trimestre son positivos pero el comportamiento del mercado en los distintos meses no permite visualizar aún cuál será la tendencia anual”.

Por último, Longhi agregó: “Es importante resaltar que para que la tendencia se consolide hacia el alza es fundamental incentivar el mercado del crédito hipotecario”.

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