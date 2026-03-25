Las escrituras de compraventa de viviendas en febrero cayeron 17% en CABA

En febrero de 2026 se realizaron 3.567 escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que representa una caída de 16,9% con respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, el monto total de las transacciones realizadas ascendió un 14,2% en comparación con enero, sumando $618.179 millones, informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Créditos hipotecarios 2026: baja de tasas, nuevas condiciones y dudas en el mercado inmobiliario

Según el reporte, el monto medio de los actos fue de $173.305.037 (US$ 120.764 de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio), mostrando crecimientos anuales de 37,4% en pesos y de 4,05% en moneda estadounidense.

Las escrituras con hipotecas tuvieron una caída del 38,6% respecto a febrero de 2026 y representaron un 16,6% del total de las compraventas, afirmó Magdalena Tato, presidenta del Colegio.

“Luego de crecimiento sostenido, en este 2026 seguramente nos encontraremos con bajas interanuales, como vienen mostrando los últimos informes".

Impacto del crédito hipotecario

Y agregó: "Hay un dato clave que siempre remarcamos: la importancia del crédito hipotecario en el dinamismo del mercado inmobiliario. Y esta merma interanual hipotecaria del 38% impacta directamente en el mercado”.

Según Tato, “el crédito no solo impulsa y multiplica las operaciones, sino que permite que más familias accedan a la vivienda. Por eso es un factor fundamental, al que, cuando el mercado lo ofrece, la gente lo toma como forma de financiación".

La presidenta del Colegio destacó que "es alentador que comiencen a aparecer líneas con tasas preferenciales, que vuelven a generar expectativas”.

Según el economista Federico González Rouco, de la consutora Empiria, desde las elecciones en octubre hasta hoy, los bancos privados bajaron las tasas en 1,3 punto promedio, ubicándose en 11,7%. Por su parte, las entidades públicas la subieron 1,5 punto, marcando 8,6%.

LM