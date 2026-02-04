El Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 y dispuso una reasignación de partidas para cumplir con el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de reforzar los fondos destinados al funcionamiento del Senado de la Nación.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial de este miércoles 4 de febrero, a través de la Decisión Administrativa 2/2026, que cuenta con las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Con la aprobación del Presupuesto 2026, el acuerdo con el FMI adquiere fuerza de ley

Con esta nueva normativa, el Gobierno dispuso la asignación de $190.000 millones al territorio porteño para acatar la medida cautelar dispuesta por el máximo tribunal del país y $14.300 millones a las arcas del Senado para gastos de funcionamiento.

Cuáles serán los usos de las reasignaciones en el Senado

En la Decisión Administrativa 2/2026, se agregó un anexo en donde se detalla las finalidades que tendrá la partida asignada para la Cámara que conduce la vicepresidenta Victoria Villarruel.

De los $14.300 millones de dichas partidas que salen del Tesoro Nacional, serán repartidos en:

- Gastos de consumo y servicios: $10.611 millones

- Adquisición de maquinaria y equipo: $3.689 millones

En este punto, el Gobierno destacó que considera importante la incorporación de “créditos necesarios para atender gastos que hacen a su normal funcionamiento”, en referencia al Senado de la Nación.

Otros ajustes presupuestarios y su impacto

La Decisión Administrativa también contempló modificaciones en otros organismos del ámbito legislativo. En ese marco, se determinó incrementar el presupuesto vigente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que actúa en la órbita del Poder Legislativo Nacional, a partir de recursos provenientes de un convenio de subvención con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH).

El Gobierno logró que se aprobara el Presupuesto 2026, pero no pudo derogar las leyes de Universidades y Discapacidad

Según se detalló en la normativa, el reajuste presupuestario para ese organismo asciende a $42.570.000 y no será absorbido por las arcas del Poder Ejecutivo nacional, ya que se trata de fondos externos. No obstante, la Decisión Administrativa deja constancia formal de la incorporación de esa inyección adicional de recursos.

Por último, en cuanto a los fondos destinados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se precisó que los $190.000 millones se ejecutarán desde el Tesoro nacional en concepto de transferencias corrientes.

GZ/ff