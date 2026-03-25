El dólar blue cerró en baja este miércoles 25 de marzo y el Banco Central sigue comprando dólares

Las reservas internacionales subieron en 24 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de 43.832 millones de dólares.

El dólar blue cerró en baja este miércoles 25 de marzo. La divisa paralela retrocedió frente al cierre anterior y acompañó una jornada en la que también bajaron el dólar oficial, el dólar tarjeta, el CCL y el dólar cripto.

Dólar blue

La divisa paralela bajó 0,35% respecto de la jornada previa. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1420 y se compró a $1400.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se negoció a $1406,39. De esta manera, acumuló una baja del 0,70% frente al cierre anterior.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1453,77. Así, registró una caída del 1,10% en la jornada.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto cotizó a $1435,38 en promedio. En este caso, mostró una baja del 0,95%.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1820,00. El dólar tarjeta retrocedió 0,71% respecto del cierre previo.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1400,00 según el promedio de los principales bancos. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1378,50 por unidad, de acuerdo con Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 146 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales subieron 24 millones de dólares y cerraron en 43.832 millones de dólares.