Lotería de Córdoba suma a Mercado Libre a su red de agencias

Lotería de Córdoba avanzó en un proceso de reconversión de su red territorial con la incorporación de nuevos servicios vinculados al comercio electrónico. En ese marco, formalizó un acuerdo con Mercado Libre a través del sistema Pickit, que permitirá habilitar 2.700 puntos de retiro distribuidos en toda la provincia, integrados a las agencias oficiales.

La iniciativa posiciona a estas agencias como nodos logísticos dentro del ecosistema digital, facilitando el acceso de los usuarios a sus compras online sin necesidad de traslados extensos ni costos adicionales. Se trata de un esquema inédito a nivel nacional, que articula la infraestructura estatal con una de las principales plataformas de comercio electrónico del país.

Más servicios en una misma red

La incorporación de Mercado Libre se suma a una estrategia más amplia de diversificación de servicios. Actualmente, las agencias ya ofrecen venta de pasajes interurbanos, recarga de tarjetas SUBE, servicios de Correo Argentino y comercialización de tickets de larga distancia a través de empresas como Flecha Bus, General Urquiza y Chevallier.

Este modelo apunta a transformar cada punto en un espacio multifuncional, capaz de concentrar distintas gestiones cotidianas en un solo lugar, reduciendo tiempos y costos para los usuarios.

En ese sentido, el presidente de Lotería de Córdoba, David Urreta, destacó el alcance de la iniciativa: “Estamos felices de sumar a nuestra red de agencias a Mercado Libre. Esta gran empresa argentina es un ejemplo de crecimiento y expansión, y para nosotros es un orgullo poder contar con sus servicios”.

La apuesta oficial busca consolidar una red de cercanía con mayor capilaridad territorial, en un contexto donde la logística y la digitalización de servicios se vuelven factores clave para mejorar la experiencia de los usuarios en toda la provincia.