Mercado Libre anunció la inversión de US$ 3.400 millones y creará 1.900 empleos en 2026

Mercado Libre destinará US$ 3.400 millones para invertir en Argentina durante 2026 para expandir su operación logística, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech.

Como parte de este plan, la compañía anunció que incorporará 1.900 nuevos empleos en distintas áreas estratégicas, consolidando su crecimiento en el país.

La inversión, que incluye tanto bienes de capital como gastos operativos, tiene como objetivo consolidar la presencia de la empresa en Argentina y sostener su crecimiento a largo plazo.

“Tenemos la convicción de seguir apostando por Argentina. Vamos a ampliar nuestra infraestructura logística para llegar más rápido y mejor a cada punto del país y, al mismo tiempo, profundizar la digitalización financiera para promover mayor inclusión y acompañar el crecimiento de millones de personas y PyMEs”, señaló Juan Martín de la Serna, Presidente de Mercado Libre Argentina.

Los fondos estarán destinados a ampliar la red logística, el desarrollo de nuevos centros de almacenamiento, la mejora tecnológica de la plataforma y el crecimiento de Mercado Pago, que continuará ampliando soluciones de pago, crédito y ahorro.

El anuncio se da en un contexto de fuerte crecimiento del comercio electrónico en el país. Actualmente, más de 2,7 millones de pymes y emprendedores argentinos venden sus productos a través de la plataforma, lo que consolida a Mercado Libre como uno de los principales motores del ecosistema digital local.

Durante 2025, la compañía exportó servicios por US$ 878 millones y aportó US$ 1.999 millones en impuestos, el nivel histórico más alto registrado por la empresa en Argentina.

Actualmente, Mercado Libre emplea a más de 16.700 personas en Argentina y continúa impulsando la generación de empleo y el desarrollo económico a largo plazo del país.

