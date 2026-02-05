Consumo digital en Argentina: qué fue lo más buscado por los usuarios en 2025, según Mercado Libre

El informe MELI Trends Argentina 2025, elaborado por Mercado Libre, reveló cómo evolucionó el consumo digital en el país durante el último año, al analizar millones de búsquedas realizadas por usuarios de todo el territorio nacional y mostrar qué categorías concentraron la demanda, cuándo se registraron los principales picos de interés y de qué manera fenómenos culturales, lanzamientos y modas impactaron en la dinámica económica y comercial del e-commerce argentino.

El relevamiento se construyó a partir de las búsquedas realizadas en la plataforma y muestra cómo eventos culturales, lanzamientos audiovisuales y modas virales se tradujeron en oportunidades comerciales concretas, con efectos directos sobre distintas categorías de consumo.

La batalla de Temu y Mercado Libre escala a la Corte Suprema

Uno de los datos destacados del informe es el fuerte crecimiento de la categoría vinculada a la cultura K-Pop, que acumuló 15,7 millones de búsquedas en el año, impulsada por el estreno de K-Pop Demon Hunters en junio, que amplificó el interés por figuritas, disfraces, stickers y perfumes asociados a ese universo.

En el mismo segmento, MELI Trends señala la irrupción de fenómenos virales como bebés reborn, que registró un incremento del +858% en búsquedas, con su pico en agosto, mientras que “Brainrot” y “Lilo y Stich” concentraron millones de consultas a lo largo del año, consolidándose como una tendencia de alto impacto comercial.

Ciencia, entretenimiento y libros como motores de demanda

El informe también identifica un crecimiento significativo en las búsquedas vinculadas a la divulgación científica y el aprendizaje, bajo el concepto de “Feria de Ciencias”. Productos como microscopios (1,1 millones), telescopios (1,2 millones) y juegos científicos (305.000) mostraron una mayor demanda, con agosto como el mes de mayor repercusión.

Este fenómeno estuvo acompañado por eventos de alto impacto mediático, como la transmisión de la expedición submarina del CONICET, que despertó interés sostenido y se reflejó en un aumento de búsquedas relacionadas.

En el plano cultural, MELI Trends destaca la relación directa entre lanzamientos audiovisuales y consumo editorial. En ese marco, El Eternauta volvió a ocupar un lugar central tras el estreno de la serie de Netflix, convirtiéndose en el libro más vendido el día de su lanzamiento y durante todo el mes de mayo logrando un pico de 450.000 búsquedas.

El informe también señala que clásicos y novelas contemporáneas que llegaron al cine o la televisión experimentaron un renovado interés, confirmando que el cruce entre entretenimiento y lectura continúa funcionando como un dinamizador del consumo.

Moda, gastronomía y tecnología en clave comercial

En moda, el reporte muestra que el color tendencia de 2025 fue el Mocha Mousse, lo que impulsó las búsquedas de ropa, calzado y accesorios. A su vez, los recitales y festivales musicales generaron picos de demanda en remeras, gorros pilusos (1,5 millones) y otros ítems asociados a los looks del público.

Mercado Libre y la controversia sobre las plataformas chinas: denuncias de competencia desleal

La gastronomía también marcó agenda: ingredientes virales como el pistacho (1,2 millones) y el hibiscus (650.000), junto con cafés gourmet como cappuccino, caramel macchiato y café en cápsulas, concentraron 5,3 millones de búsquedas, reflejando cambios en los hábitos de consumo.

Por último, la categoría tecnología volvió a ocupar un lugar central en el comercio digital. Según el informe, durante 2025 se registraron más de 1.000 millones de búsquedas de productos tecnológicos, con un fuerte protagonismo de artículos de conectividad, notebooks (1,5 millones), auriculares (2,3 millones) y equipamiento gamer (más de 67,5 millones), consolidando al e-commerce como un termómetro clave de la demanda y las oportunidades comerciales en la Argentina.

GZ