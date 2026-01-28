Mercado Libre y la controversia sobre las plataformas chinas: denuncias de competencia desleal

En noviembre de 2025, una controversia se desató en el ámbito de la competencia empresarial cuando Juan Martín de la Serna, CEO de Mercado Libre en Argentina, solicitó condiciones claras y una "nivelación de la cancha" para poder competir con otros actores del mercado. Esta declaración tuvo lugar durante el foro anual de la consultora Abeceb y generó una inmediata reacción en el entorno digital.

Días después, Marcos Galperín, fundador y presidente de Mercado Libre, intentó minimizar el conflicto, asegurando en redes sociales que no estaba preocupado por la competencia extranjera. “Vamos a competir con ellos de la misma manera que competimos con ellos hasta ahora, en forma muy exitosa, en muchos otros países del continente”, afirmó a través de X, en respuesta a las críticas. Sin embargo, la polémica no quedó ahí.

El diputado Miguel Ángel Pichetto se sumó al debate, con una dura crítica hacia Galperín. A través de un mensaje en X, Pichetto alertó sobre la amenaza que, a su juicio, representan las plataformas chinas como Shein y Temu. “Mejor empezá a preocuparte, Galperín, porque las plataformas chinas te van a pasar por arriba. Ya están impactando sobre tu negocio y en la pérdida de empleo de quienes trabajan en la distribución de envíos”, afirmó Pichetto. Esta intervención fue acompañada por la presentación de la llamada "ley anti-Shein", un proyecto de ley que propone aplicar un arancel del 30% a los productos importados por estas plataformas.

La respuesta de Mercado Libre no se hizo esperar. Fuentes vinculadas a la empresa explicaron que la compañía enfrenta una feroz competencia en toda la región, operando en uno de los sectores más dinámicos y competitivos de la economía. En este entorno, coexisten grandes plataformas globales, cadenas de tiendas físicas, canales digitales y una amplia gama de empresas que ofrecen alternativas a los consumidores. En este sentido, se destacó que Mercado Libre comenzó a ofrecer productos importados a través de su sección de compras internacionales desde diciembre de 2024, ampliando su oferta a una mayor diversidad de productos.

Rocca, Galperin y la amenaza china

No obstante, la controversia se intensificó cuando la empresa denunció prácticas de publicidad engañosa relacionadas con plataformas como Temu. En su denuncia, Mercado Libre acusó a estas plataformas de generar expectativas falsas a los consumidores mediante ofertas de descuentos extremadamente altos, que van del 80% al 100%, e incluso productos "gratis". Sin embargo, estos descuentos solo se concretan si el usuario cumple con ciertas condiciones, las cuales no siempre se comunican de manera clara desde el inicio del proceso de compra.

Otro punto criticado por Mercado Libre es el uso de "gamificación engañosa", una técnica en la que se emplean juegos como "la ruedita", sorteos y otras dinámicas lúdicas que prometen premios o regalos. No obstante, estas actividades requieren que el consumidor cumpla con requisitos poco claros y, a menudo, incrementan los costos finales de la compra, como el precio del envío, que solo se informa al final del proceso.

Estas prácticas no son exclusivas de Argentina. Mercado Libre ya presentó denuncias similares por publicidad engañosa en otros países de América Latina, donde plataformas como Temu realizaron campañas publicitarias directas y mediante influencers, las cuales, según la empresa, afectan la confianza de los consumidores y distorsionan el mercado.

En este escenario, la disputa entre los gigantes del comercio electrónico y las plataformas emergentes refleja un desafío clave para las autoridades y los reguladores de la región: cómo equilibrar las reglas de juego para garantizar la competencia justa y la protección al consumidor frente a prácticas que podrían poner en riesgo la transparencia en las transacciones comerciales online.

