Mercado Libre aclaró que el papel higiénico no fue lo más vendido del Cyber Monday

El kit de internet satelital Starlink fue el producto más vendido en cantidad de unidades en la última edición del Cyber Monday 2025.

Cyber Monday

La empresa salió a aclarar un publicación del diario Clarín en redes sociales, difundida por NA, en la que se aseguraba que el artículo más vendido en el evento había sido el papel higiénico.

Después de ese producto se ubicaron los productos de limpieza y los productos de supermercado.

El evento se extendió hasta el pasado 11 de noviembre y registró la venta de más de 5 millones de productos en sus primeros tres días.

Facturación

El ranking por facturación mostró al tope a los productos de tecnología y los electrodomésticos de alto gama: consolas playstation, aires acondicionados y heladeras.

Más del 60% de las compras fueron realizadas en cuotas, aprovechando la financiación de hasta 18 pagos sin interés ofrecida durante la semana de descuentos, detalló el informe.