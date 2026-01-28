Mercado Libre vs Temu: la Justicia tomó una decisión clave en la disputa

Las plataformas de comercio que operan en nuestro país viven momentos de tensión. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria judicial para avanzar en un planteo de la plataforma china Temu, que busca frenar, mediante una medida cautelar, las demandas iniciadas por Mercado Libre por presunta deslealtad comercial.

Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley para arancelar las plataformas de comercio electrónico

El expediente se originó el año pasado, a partir de una presentación de la empresa fundada por Marcos Galperin ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del ministerio de Economía. Allí, Mercado Libre denunció una “estrategia desleal y contraria a las disposiciones del Decreto de Lealtad Comercial N° 274/2019” por parte de TEMU en la Argentina.

En ese marco, la autoridad administrativa dictó una medida preventiva que ordenó a la plataforma china cesar “toda publicidad efectuada en canales digitales, propios o de terceros, así como anuncios o mensajes promocionales engañosos”.

La judicialización del conflicto

En respuesta, Temu hizo una presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Lo hizo durante la feria judicial, al no ser concedido por la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno.

Si bien esa Cámara se declaró inicialmente competente y la fiscalía avaló esa postura, luego se resolvió que la causa debía ser tratada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La Sala A de ese fuero resolvió en las últimas horas habilitar la feria judicial para definir el conflicto de competencia. En el fallo, se argumentó que existía una “razón de urgencia”, ya que el caso entraña para las partes “un riesgo cierto e inminente de ver frustrados los derechos para cuya tutela se requiere la protección judicial”.

En consecuencia, remitieron las actuaciones a la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, donde el expediente deberá ser sorteado y asignado a un juzgado de ese fuero.

La postura de Mercado Libre

Fuentes vinculadas con la causa consultadas por PERFIL, explicaron que "esta situación está estrictamente vinculada al cumplimiento de normas sobre publicidad engañosa y no tiene ninguna relación con la apertura de las importaciones, que Mercado Libre apoya. De hecho, la empresa ya ofrece productos importados en su plataforma a través de la categoría de compras internacionales."

Desde Mercado Libre se encargaron de aclarar que el eje del conflicto no es la llegada de productos importados, sino la forma en que Temu atrae a los clientes. Según la denuncia hecha por ML, la plataforma china utiliza promesas falsas para captar usuarios:

- Descuentos extremos: Anuncian rebajas del 80%, 90% y hasta productos "gratis" que solo se consiguen si el usuario cumple condiciones que no se informan al principio.

- Costos ocultos: Muchos productos muestran un precio bajo, pero al final de la compra aparecen montos mínimos obligatorios o costos de envío que no estaban aclarados.

- Juegos engañosos: Utilizan "rueditas" de la suerte o sorteos que presionan psicológicamente al usuario para seguir interactuando o comprar para ganar premios difíciles de obtener.

Esta disputa estalla en un momento clave cuando las compras en línea alcanzaron un récord de US$ 894 millones el año pasado, lo que representa un crecimiento del 274,2% frente al 2024.

El propio Marcos Galperin, cofundador de Mercado Libre, admitió no estar preocupado por competir con estas plataformas internacionales. En su cuenta de X dijo: “Vamos a competir con ellos de la misma manera que competimos con ellos, hasta ahora en forma muy exitosa, en muchos otros países del continente”.

El posteo de Galperin fue en respuesta a un comentario del senador Miguel Ángel Pichetto, quien señaló que había sido “el primero que habló sobre la necesidad de gravar fuertemente a los productos de las plataformas chinas Shein y Temu.

La irrupción de TEMU en el mercado local

Las plataformas chinas como TEMU y Shein irrumpieron en el comercio electrónico argentino tras la flexibilización del régimen de importaciones dispuesta por el Gobierno en diciembre de 2024.

Con precios muy bajos, promociones agresivas mediante cupones y envíos gratuitos a domicilio, estas plataformas lograron una rápida penetración en el mercado local. Los consumidores argentinos se volcaron especialmente a la compra de indumentaria, calzado, pequeños electrónicos, juguetes, bijouterie y artículos para el hogar, impulsados por campañas publicitarias masivas en redes sociales.

El crecimiento del comercio transfronterizo fue exponencial. Mientras que a nivel global este tipo de operaciones representa cerca del 40%, en la Argentina no superaba el 4% hasta que se elevó el monto máximo por envío de u$s1.000 a u$s3.000 y se eximió del pago de aranceles a las compras personales de hasta u$s400.

