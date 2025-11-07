Mercado Libre Argentina apuntó contra la desregulación de las plataformas chinas Shein y Temu.

Ante el avance de Shein y Temu en Latinoamérica, Juan Martín de la Serna, CEO de Mercado Libre Argentina, apuntó contra las plataformas chinas y solicitó la implementación de nuevas regulaciones para evitar una competencia que calificó de “desleal”.

En esa línea, De la Serna, afirmó que esta situación pone en riesgo tanto el empleo como la supervivencia de las empresas locales.

El directivo explicó que estas plataformas “no compiten bajo las mismas reglas”, lo que genera un desequilibrio para las compañías de la región.

"Cuando se abre el mercado indiscriminadamente y una empresa china envía productos por barco, se está dando trabajo a compañías chinas, no a los argentinos”, expresó.

El auge de Shein y Temu llevó a Mercado Libre a realizar mayores inversiones en logística y tecnología para mantenerse competitivo, aunque De la Serna advirtió que “los empleos en la región corren riesgo si la competencia no se regula”.

Además, hizo una distinción entre la competencia proveniente de Estados Unidos y la asiática: “Amazon nos forzó a mejorar, pero las empresas asiáticas, en general, venden productos de baja calidad”.