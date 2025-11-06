Cuál es el país que les prohíbe fumar a todos los jóvenes, incluidos los turistas

Maldivas prohibió fumar a todos los jóvenes nacidos a partir del 1 de enero de 2007. La prohibición de fumar se introdujo el 1 de noviembre, lo que significa que ahora es ilegal para los menores de edad comprar o vender tabaco en las Maldivas.

La medida la convierte en el único país con una prohibición del tabaco para toda una generación. La nueva ley también se aplica a los turistas que pasan sus vacaciones en el archipiélago del Océano Índico.

El Ministerio de Sanidad del país calificó la medida de "hito histórico en los esfuerzos de la nación por proteger la salud pública y promover una generación sin tabaco". Añadió que la prohibición "refleja el firme compromiso del Gobierno de proteger a los jóvenes de los daños del tabaco".

Los turistas también están sujetos a la nueva ley, que tipificó como delito la venta de productos del tabaco a menores de edad, sancionable con una multa de hasta 50.000 rufiyaa (2.817 euros). Los minoristas están ahora obligados a comprobar la edad del cliente antes de la venta.

La iniciativa, promovida por el presidente Mohamed Muizzu, "protegerá la salud pública y promoverá una generación libre de tabaco", indicó el ministerio.

El Gobierno de este estado insular del Sur de Asia, de algo más de medio millón de habitantes y altamente dependiente del turismo, ha emprendido en los últimos meses una verdadera guerra abierta contra el tabaquismo, con prohibiciones a fumar en espacios públicos o vetos al vapeo y los cigarrillos electrónicos.