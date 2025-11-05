Arranca el primer ensayo clínico de trasplante de riñón de cerdo.

Arrancó el primer ensayo clínico para comprobar si el trasplante de riñón de cerdo a personas puede realmente salvar vidas humanas. En ese contexto, United Therapeutics, productora de riñones de cerdo modificados genéticamente, anunció que el procedimiento inicial del estudio, se realizó con éxito en el centro médico Langone Health de la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés).

Para proteger la identidad del participante en el estudio, los investigadores no difunden cuándo se llevó a cabo la cirugía en NYU ni más datos del paciente.

El doctor Robert Montgomery, de NYU, que dirigió el equipo de trasplante, señaló que su hospital tiene una lista de otros pacientes interesados en sumarse al pequeño ensayo, que incluirá inicialmente a seis personas. Si todo va bien, podría ampliarse hasta 50 a medida que se incorporen más centros de trasplante.

Más de 100.000 personas —la mayoría de ellas con necesidad de un riñón— están en la lista de espera para un trasplante en Estados Unidos, y miles mueren esperando.

Es por esta causa que los científicos trabajan a contrarreloj para encontrar una alternativa potencial ante la falta de órganos. Por ello están alterando genéticamente a los cerdos para que sus órganos sean más parecidos a los de los humanos, menos propensos a ser atacados y destruidos inmediatamente por el sistema inmunológico de las personas.