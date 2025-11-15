Mercado Libre inaugura dos centros de distribución en Villa María y Río Cuarto

Mercado Libre dejará inaugurados dos nuevos centros logísticos en Córdoba, ubicados en Río Cuarto y Villa María, luego de haber confirmado su radicación a fines de octubre. Con al menos 150 empleos previstos por instalación, la empresa retoma su expansión en la provincia tras el cierre de sus oficinas en Capitalinas, ocurrido en medio de un conflicto por tasas e impuestos municipales que tensó la relación durante meses.

En Río Cuarto, el intendente Guillermo De Rivas celebró la llegada de la firma y aseguró que la decisión es “un hito para el perfil productivo y tecnológico de la ciudad”, al tiempo que vinculó la inversión con el avance de obras estratégicas como la nueva Circunvalación.

El mandatario local remarcó que la ciudad cuenta con “infraestructura, servicios y capital humano calificado”, factores clave para que Mercado Libre confirmara su desembarco. El centro riocuartense fortalece el rol de la ciudad como polo regional de logística y distribución.

Por su parte, en Villa María, el intendente Eduardo Accastello confirmó que el nuevo centro logístico ya tiene locación asignada sobre la colectora de la autopista. El jefe municipal destacó que la decisión de la empresa representa “más desarrollo, tecnología y empleo” y que forma parte de un horizonte de inversiones que la ciudad viene impulsando con apoyo del Gobierno provincial.

La reconciliación también tiene un capítulo político. Tras el conflicto que en julio llevó a la empresa a cerrar sus oficinas en la Capital y aplicar recargos a usuarios de Córdoba, Santa Fe y Jujuy, la administración de Martín Llaryora interpreta el regreso como “un triunfo del diálogo”. En el Gobierno no descartan, incluso, que pueda haber un tercer centro operativo en el mediano plazo, acorde al tamaño del mercado cordobés.