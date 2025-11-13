El diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley que aplicará un arancel del 30% a las importaciones de productos que ingresen al país “por medio de plataformas” como las chinas Shein y Temu, considerando que estos productos que llegan por plataforma“ se saltean al industrial y al comerciante”.

El presidente del bloque de diputados de Encuentro Federal, destacó que “estas grandes competidoras de plataformas compiten de manera muy desleal” resaltando que “dominan el mercado manejando el dumping, con productos de baja calidad y luego toman el mercado de manera contundente”.

Consideró además que “destruyen toda la producción nacional” con artículos que llegan por correo privado o Courrier y resaltó que su método de comercialización va directamente al consumidor, “suplantan la mano de obra argentina por la mano de obra china”.

El proyecto de Miguel Pichetto que aplicará 30% de arancel a productos importados

En vistas de equilibrar el juego, el diputado resaltó que “hay que cuidar al empresario y a la pyme argentina” ya que no pueden competir con los costos de producción chino.

Por ese motivo destacó que el proyecto es “para todo tipo de plataformas”, en donde sumó además a Amazon, la próxima empresa que llegará al país en materia de comercio electrónico.

“El arancel yo lo fijo en 30%”, dijo el diputado, pero aclaró que será discutido en el ámbito de la comisión. Este gravamen será para “todas las mercaderías ingresadas al territorio nacional mediante el régimen courrier, cualquiera sea su valor declarado”, sin ningún tipo de exención.

Por otro lado, aclaró que solamente se va a permitir que una persona, por el transcurso de un año. pueda hacer una compra de hasta 100 dólares. Destacó incluso que muchas de estas medidas son inspiradas por las políticas de importaciones de Estados Unidos, en donde Donald Trump “impuso en julio una regulación sobre todos los productos que ingresan por vía de plataformas desde el extranjero les fijó un arancel del 16 por ciento”, indicó el diputado.

Pichetto mencionó que su proyecto de ley tiene como iniciativa “generar incentivos a la producción local de bienes y servicios promoviendo el empleo registrado, regular la comercialización de todos los productos ofrecidos y créditos fiscales a la producción del 30% aplicable al impuesto a las ganancias”, pensando que “el empresario nacional pueda ser competitivo”, resaltó el diputado.

Además, mencionó que Mercado Libre también vende productos importados y destacó que “si venden productos nacionales estarán exentos, pero si vende productos importados, van a tener que pagar”.

“Galperin no se banca lo que dijo su presidente, el presidente de Mercado Libre de la Argentina”, dijo Pichetto en una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

El diputado recordó que Galperin se corrió del cargo de presidente de Mercado Libre y quien ocupa ahora ese lugar es Juan Martín De la Serna, que hace unos días dijo: “Hay que regular estas plataformas chinas porque es muy arrollador y porque no podemos competir”.

Pichetto resaltó que tomó esas declaraciones y por ese motivo dijo: “Va trabajar en este tema, porque yo vengo planteándolo. Tengo un proyecto de ley que lo vamos a presentar, con la firma también de otros diputados. Porque, además, Estados Unidos este tema ya lo abordó”.

