Miguel Ángel Pichetto: “Para resolver el problema del narcotráfico hay que resolver el problema de la inmigración”

"La Argentina es un colador en términos de migración", dijo el diputado Miguel Ángel Pichetto en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). El funcionario explicó que el sistema migratorio y judicial "es muy frágil": “Una condena penal del Tribunal Oral Penal, confirmada por la casación, dice ‘Cúmplase la condena y expúlselo del país’. Pero después, ante una acción administrativa, terminan quedándose acá”.

Miguel Ángel Pichetto es abogado y político argentino. Actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue senador de la Nación Argentina por la provincia de Río Negro desde 2001 hasta 2019 por el Partido Justicialista y además ejerció el cargo de jefe de bloque durante 17 años.

¿Cambió algo o no cambió nada?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cambió un proceso de viralización que se llevaba puesto el esquema económico y también el tipo de cambio. Si el gesto de Estados Unidos de apoyar no hubiera existido, esta semana hubiera sido muy grave para el gobierno. Después hay que sacar la jarasca y ver qué es lo que queda de todo esto. Vamos a ver cuál es efectivamente si es que hay un préstamo del Tesoro, cuáles son las condiciones que Estados Unidos va a exigir a la Argentina.

Fue una bilateral sui generis. Yo que acompañé a presidentes, siempre la bilateral con un presidente americano es en la Casa Blanca. Probablemente Lula sea invitado a la Casa Blanca. El caso de Bukele y el caso de Noboa, que asumió con posterioridad a nuestro presidente argentino, fueron invitados a la Casa Blanca, y ahí hay un tiempo de distensión, de diálogo más profundo y de temas que también implican cuestiones comerciales para la Argentina.

En esta reunión breveno ha habido ningún actor argentino, ni el canciller, ni el presidente, ni el ministro de Economía que estaba allí, que hablase de un tema que es muy sensible al interés de la industria argentina o de las dos grandes multinacionales argentinas, que son la empresa de Roca, fundamentalmente la empresa que exporta acero a Estados Unidos, y la empresa de aluminio, productor de aluminio que tiene que ver con el sur argentino, que está en Puerto Madryn, que es la empresa Aluar, donde el arancel que le fijó Estados Unidos y el presidente Trump es del 50%. Un arancel que hace inviable la actividad económica y el intercambio económico con Estados Unidos.

Lucas Luchilo “La Argentina pasó de ser un país receptor a uno emisor de migrantes”

Estos dos temas están pendientes. Hay un rescate de una, el señor jefe del Tesoro dijo: "Bueno, vamos a hablar también de lo comercial. Yo espero que este tema se incorpore a la agenda de la discusión con Estados Unidos, porque es clave". Y lo que hay también, es un gran silencio de los sectores industriales de la Argentina. El señor Rapalini descubrió que había una crisis en el sector textil, en el sector de la construcción, en el metalmecánico. Bueno, bienvenido al mundo.

¿Estás un poco enojado con el círculo rojo como corresponsable de la existencia de un presidente?

Lo que observo es que no defienden sus propios intereses. Me parece un dato muy significativo. Tal vez el primer año era justificable, era un dato de confianza al presidente. Creo que todos los sectores democráticos de Argentina también dieron una mano hacia la gobernabilidad. Ahora están impactados, la decisión de Estados Unidos sobre estos dos rubros, que tienen que ver con mucho trabajo y que incluso hay suspensión de trabajadores ya en la zona siderúrgica. La costumbre ahora es hablar en hoteles medio cerrados, ahí donde salen pequeños conceptos.

Ahora decía una cosa: cuando yo te preguntaba si cambió algo o no cambió nada, aquella frase de que uno se va de la Argentina una semana y vuelve y parece que cambió todo; la pregunta es si realmente esta subida y bajada que tuvimos en los últimos 10 días, en el mediano plazo, termina siendo algo insignificante, que no cambió nada. Pero la pregunta es: ¿cuál va a ser el resultado de las elecciones y qué va a pasar con cada una de estas hipótesis de crédito en los Estados Unidos, si en las elecciones gana el gobierno o el gobierno pierde? ¿Qué creés vos que va a pasar en las elecciones del 26 de octubre? ¿Qué cambiaría si el resultado del gobierno no es el resultado que espera Estados Unidos?

Me parece que impactaría ahí en algunas decisiones del Tesoro. Creo que no tiene incidencia en lo electoral este tema. Lo que veo es que la gente no puede llegar al día 20, que hay sufrimiento, que hay carencias, ahora no informan el aumento del valor de la nafta, pero aumentó el 6% en poco tiempo. Eso tiene una incidencia también en la góndola, en el supermercado. Todo se transporta. Me parece que esto tiene que ver con una realidad económica social que los hizo perder en la provincia de Buenos Aires, y que la media nacional también les va a ir mal, me parece; es mi opinión.

Lo que vale es el voto de la ciudadanía, pero me parece que no hay, en estas acciones, más que una visión dirigida a los sectores financieros, a tratar de mantener un tipo de cambio. ¿Cuál es el centro de gravedad del problema económico, de este plan económico que funciona más como una mesa de dinero? Es el tipo de cambio bajo que tiene la Argentina, que el correlato lo tiene que ver con la inflación. Tenemos el tipo de cambio bajo para que no haya inflación. A lo mejor hubiera sido un esquema más gradual, un cambio más competitivo, que alentara exportaciones y no importaciones y compraran reservas. Me parece que los economistas que hablan en serio están hablando de esto. ¿Qué pasa después del 26? Indudablemente que el resultado electoral tiene una incidencia notable, y lo que me parece que está agotado también es el plan económico, me parece que este lunes tuvieron el salvataje más simbólico que efectivo. Vamos a ver cómo se traduce en términos.

Los inmigrantes que buscan trabajo y ciudadanía en Norteamérica deben pasar un nuevo filtro: no ser "antiestadounidenses"

Mencionabas el tema de las retenciones, al campo le significó cero, porque fueron siete compañías, algunas de ellas internacionales que le compraron a los productores con retenciones, con el precio de las retenciones. Lo vendieron ahora sin el precio de retenciones...

Perdió el Estado argentino es el gran damnificado. Hay 15.500 millones de dólares, estimativamente...

30% de 7.000 millones; es muy fácil la cuenta: 2.100.



Lo que quiero decirte es que venimos de una dramatización parlamentaria con el Garrahan, con las universidades: no quieren cumplir con la ley de discapacidad. Es un hecho grave.

Por eso te tocaba el tema de la reducción de las retenciones, o sea, se está en las antípodas de un conflicto de poderes, en el cual el Ejecutivo no cumple las órdenes del Legislativo.

Me parece que el gobierno, y a lo mejor alguna decisión superior, lleva al jefe de gabinete a no cumplimentar una ley que ha sido producto de la insistencia, del veto y de la insistencia, digamos. No es que fue una simple ley, sino que acá hubo una decisión del Congreso: primero de sacar la ley, luego hubo un veto del Poder Ejecutivo y luego hubo una insistencia de dos tercios de cada cámara, un volumen político impresionante, y viene con que no está asignada la partida. No hubo presupuesto. Los últimos dos años de Miley no tuvimos presupuesto, y el último año de Fernández tampoco.

Yo creo que el componente de discrecionalidad y esta visión autógrata le conviene un mundo sin presupuesto. ¿Dónde se discuten las necesidades de la salud argentina, del Garrahan, de las universidades? En la ley de presupuesto. Entonces vos decís: "Bueno, ajustamos acá, aumentamos acá"; es un criterio de trabajo armónico entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y se resuelven los temas en la base de discusión y en una mesa de diálogo. Nunca hubo problemas, una vez sola, en el gobierno de De la Rúa, con las universidades. Porque siempre se trabajó de manera armónica con los rectores y en la mesa de la Cámara de Diputados y del Senado, en forma conjunta. Había una planilla junta para tratar de fortalecer aquellas universidades que estaban mal.

Luchilo: “El aporte de los inmigrantes, incluso ilegales, es muy significativo

¿Cuál es la base del presupuesto desde el punto de vista macroeconómico?

Están alterados los datos centrales: crecimiento, inflación y el tipo de cambio. Esos tres datos, que son los enunciados en la base presupuestaria que fue al Congreso, me parece que ya hoy no se ajustan a la realidad.

Volviendo al tema del enfrentamiento con el Congreso, nadie quiere lesionar la figura del jefe de gabinete. Ahora, ha habido una imprudencia, ha habido un gesto de confrontación, en donde indudablemente eso ha generado que en ambas cámaras se presenten proyectos de interpelación, que es la parte preliminar de una eventual moción de censura. Ahora están a tiempo todavía, porque también me dicen que están poniendo plata parcialmente en la estructura de discapacidad. Lo que no quieren es asumir que el Congreso les impuso una decisión política, votada con una ley con insistencia de los dos tercios. Esto no lo quieren asumir. Están planteando prácticamente la destrucción de lo que significa el Estado de derecho.

Si ellos hacen una prueba de metal con esto, si el Congreso valida, listo, después las otras leyes tampoco las vamos a cumplir. A ver, entonces me parece que ellos tienen que comprender: el jefe de gabinete tiene que rectificar, entrar en un marco de razonabilidad, empezar a aplicar la ley de discapacidad, aumentar las partidas respectivas para las prestaciones, ir viendo cómo cumplen, y el año que viene discutimos...yo también tengo mis dudas respecto al presupuesto, también tengo mis dudas porque van a tener que cambiar los números indudablemente. Me parece que el interés de ellos es discutirlo para después del 10 de diciembre, en el pensamiento mágico de que van a poder controlar el Congreso.

O sea, vos creés que el peronismo va a tener más o menos la misma cantidad de legisladores y que lo que la libertad avanza gane sea a expensas de los aliados que ha tenido.

Sí. Y además también hay debilitamiento de la propia fuerza oficialista con la ida de casi seis legisladores que integraban el bloque. Estos son datos políticos recientes. El PRO, que también viene de un debate donde aparecen cuestiones que se explicitan públicamente. Hay una construcción transversal frente a temas humanos y políticos, que el único lugar donde hay que tratar de defenderlos…¿En qué lugar lo vas a discutir? ¿Por qué acusan al Congreso de ser gastadores cereales si no están los presupuestos? Hace dos años que no hay presupuesto de este gobierno y uno de Alberto Fernández. Hay cosas que se dicen y que configuran miradas totalmente negativas respecto al funcionamiento de las instituciones en Argentina.

Ahora, pareciera que el gobierno va a perder las elecciones de octubre, y que habría una especie de disonancia cognitiva entre esos comunicadores y la sociedad, porque finalmente la sociedad vota en contra.

Creo que han tenido un golpe, indudablemente, con algunos eventos también que han ocurrido, y vos notás cómo exacerban su indignación. Cuando en realidad deberían tener un esquema de equilibrio. Sobreactúan. Además no pueden engañar a nadie porque la gente ya los tiene identificados. Les va a costar mucho adaptarse a procesos nuevos.

La pregunta es: ¿cambió verdaderamente algo o estamos frente a la misma situación, que simplemente las elecciones del 26 de octubre nos van a volver a colocar otra vez en la realidad? ¿Crees que después de diciembre Macri rompe?

Siempre lo vi preocupado por la gobernabilidad, Mauricio Macri, y él siempre mira eso, lo veo y lo vi siempre tratando de ayudarlo a Milei, hablando con él para encausar un camino, para la construcción de una mayoría parlamentaria. Pero bueno, me parece que hay un sentimiento como que no lo han considerado: un expresidente es un sujeto y un valor, un activo que puede tener un gobierno y un presidente para hacer uso de la experiencia.

Vos siempre has sido una persona que puso mucha atención. en el tema del modo en que la inmigración se produce. ¿Vos considerás que hay algo relacionado entre inmigración y narcotráfico?

Totalmente. Que sé que es un tema que a algunos no les gusta, el tema peruano, que empieza en los 80, fundamentalmente con la fuga de los dirigentes más importantes de Sendero Luminoso, y que Fujimori los deja venir para la Argentina, y que acá, como es un país generoso… Escúchame, hace poquitos días detuvieron una banda de chilenos y un venezolano a 50 metros del Congreso. Son los que le robaron a a Pampita. Bueno, un operativo extraordinario de la fuerza de seguridad, una banda que era de extranjeros, que alguno de ellos ni siquiera estaba registrado en el ingreso al país. La dirección de Migraciones es un desastre, pero no es solamente patrimonio de este gobierno. Lo ha sido históricamente.

Fernanda Cornejo: “Las redadas migratorias en Los Ángeles generan más miedo que la pandemia”

Acá hay organizaciones delictivas chinas. Los peruanos son los que manejan la cocaína, son los dueños de las villas en la cocaína. Hay un cartel muy poderoso al que estraditaron al jefe hace dos años. Estaba condenado a perpetua. Venía de una doble condena. Había tenido un juicio abreviado. Los tribunales no pueden hacer juicio abreviado con narcotraficantes. Tienen que aplicarle la totalidad de la condena. No puede haber ningún tipo de facilitación para una pena menor. Sin embargo, Estrada Gómez le hicieron un juicio abreviado en la primera condena. Tuvo ocho años de prisión. La familia vivía en un barrio cerrado. Y después lo vuelven a detener y a condenar, le dan perpetua y lo estraditan a Perú, y ahí vive prácticamente en libertad.

¿Qué quiero decir? Ahora nos sorprendemos porque aparece un hecho muy parecido a los crímenes de Juárez, pero la verdad, podía ocurrir. Este es un caso típico de ajuste de cuentas, que tiene que ver con que alguien se quedó con una parte, con un vuelto a la familia, y las chicas, estas fueron las víctimas, las prepararon para matarlas. Hasta las filmaron. A ver, dicen que hay una filmación para 45 personas que seguramente son parte de la banda.

Lo que digo es: vos tenés acá que hacer una tarea de inteligencia criminal, la división Procunar de lucha contra el narcotráfico, que trabajaba ahí, un fiscal especial que se llamaba Iglesia, es un hombre que trabaja bien, pero vos tenés que poner toda la estructura del Estado nacional, la logística, la inteligencia, para terminar con las bandas que operan en las villas de la Argentina, y especialmente en el corazón de Buenos Aires. Ellos manejan el tráfico de la cocaína y también ahora está entrando lo que entró en México, que es también el fentanilo, que es una manera de sustituir a la cocaína. Pero todo eso lo sabe todo el mundo, como todo el mundo sabía de que había una banda de bomberos que te paraban en el edificio ahí de San Martín y que te pedían plata para una asociación de bomberos, y también en la Costanera eran bomberos truchos.

Resulta que 10 años tuvieron sacándote la plata y los descubrieron ahora y lo metieron preso. ¿10 años a cara descubierta? A mí no me sorprende esto. Ahora, no ha habido una ofensiva del Estado destinada a destruir las bandas de narcotráfico en el corazón de Buenos Aires, en el corazón de las villas. Yo no quiero hacer un esquema de nacionalidades, pero también llegó la hora de hablar claro. Tiene que ver con los orígenes. Paraguay tiene que ver también con la Hidrovía, con la banda de CCC, con los brasileños. Son los nuevos riesgos del Estado democrático.

La Argentina es un colador en términos de migración. Es un sistema muy frágil por las fronteras porosas que tiene por el norte. Me parece que este debate requiere un proceso serio. Yo estoy focalizando el lugar territorial. Por supuesto que el conurbano es un desarrollo letal. El conurbano es tierra de nadie, donde se mata por robar una moto. Estas pibas pobrecitas estaban haciendo la profesión más vieja del mundo porque tenían que vivir, está todo bien. El problema de la existencia de los carteles en las villas es un tema conocido de hace más de 30 años.